6 người bị khởi tố trong vụ đánh tài xế taxi trước quán bar ở Móng Cái

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Lê Trung Kiên bị tạm giam để điều tra theo khoản 2 Điều 318. Hà Thúy Vân, Đỗ Thanh Tùng (chồng Vân), Nguyễn Thế Mạnh và Hà Ngọc Ly bị tạm giam theo khoản 1. Đặng Ngọc Loan, vợ Kiên, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi của một số người liên quan.

Hành vi đánh lái xe của nhóm Kiên được camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Theo điều tra, tối 29/8, nhóm Vân gồm 7 người đến quán Lin Lounge79 ở khu phố Xuân Lan, phường Móng Cái 1, uống bia và nghe nhạc. Đến khoảng 2h20 hôm sau, cả nhóm ra về, trong đó Vân, Tùng, Ly và Trang đón taxi do anh Nguyễn Tiến Đạt, 28 tuổi, điều khiển.

Khi xe vừa di chuyển, Vân yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người trong nhóm nhưng anh Đạt từ chối vì xe chỉ được chở tối đa 4 người. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã.

Theo công an, khi xe đang chạy, Vân giật tóc, cùng Ly và Trang liên tiếp tát vào mặt tài xế; Tùng đấm vào đầu, còn Trang dùng dép đập vào ngực anh Đạt. Bị tấn công, tài xế hô "cướp, cướp", mở cửa chạy về phía quán Lin Lounge79 để thoát thân nhưng nhóm của Vân đuổi theo.

Cùng lúc, vợ chồng Kiên đi taxi phía sau, thấy nhóm bạn đuổi đánh anh Đạt nên xuống xe tham gia. Nghe có người nói tài xế sàm sỡ, Kiên dùng điếu cày bọc trong túi da đập vào đầu anh Đạt, còn Loan dùng điện thoại đập vào gáy và đá nhiều lần vào mặt khiến nạn nhân gục xuống đường.

Vân sau đó kéo anh Đạt đứng dậy để Kiên đá vào mặt, rồi cùng Ly và Trang dồn tài xế vào hành lang quán tiếp tục đánh. Khi người dân và nhân viên quán vào can ngăn, một số người trong nhóm còn bị cáo buộc tấn công người can ngăn và một người tự xưng là người nhà anh Đạt.

Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái cấp cứu. Sáng 30/8, cha anh Đạt đến Công an phường Móng Cái 1 trình báo vụ việc.

Anh Nguyễn Tiến Đạt bị đánh gục trên đường. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp