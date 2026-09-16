Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khai trừ Đảng

Ngày 16/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy các ông: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Media QH

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ngày 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn.

Cả 2 bị can đều bị bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.