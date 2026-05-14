Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Triều Tiên

Ngày 13-5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - đã có cuộc làm việc với ông Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, và hội đàm với bà Chuê Sơn Hi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - làm việc với ông Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Sâng Nam nhiệt liệt chào mừng ông Lê Hoài Trung được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên; nhấn mạnh Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành dấu mốc quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội, ông Kim Sâng Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Hoan nghênh chuyến thăm Triều Tiên của Đặc phái viên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Chuê Sơn Hi khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cử Đặc phái viên sang Triều Tiên thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Chuê Sơn Hi nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán của Triều Tiên là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng tháng 10-2025.

Tại các cuộc gặp, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung đã chúc mừng Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên; vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV; nhấn mạnh Đại hội đã đề ra đường lối, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt lấy "Dân là gốc".

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - đã hội đàm với bà Chuê Sơn Hi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - phát biểu tại cuộc làm việc với ông Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đặc phái viên Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của cả hai bên; đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum - ARF); đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.