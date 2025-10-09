2 ô tô tụt xuống 'hố tử thần' gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô

Chiều 9/10, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ nhiều phương tiện bị tụt xuống 'hố tử thần' tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc xảy ra khoảng 13h chiều cùng ngày, ngay gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô. Qua quan sát, miệng 'hố tử thần' rộng khoảng 2 - 3 mét, khiến bánh xe của ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-407.xx bị tụt xuống, rất may không có thương vong.

Hai xe ô tô liên tiếp sập xuống 'hố tử thần' khi lưu thông đoạn gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô.

Ô tô tải sập bánh sau, miệng hố rộng khoảng hơn 2 mét.

Xe cứu hộ sập bánh trước xuống 'hố tử thần', gần đó cũng có một hố sụt khác đã được rào tạm để đảm bảo an toàn.

Sau khi ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-407.xx sập xuống 'hố tử thần', một xe cứu hộ được điều đến cũng bị sụt xuống một hố khác, khiến bánh trước mắc kẹt, không thể di chuyển. Đáng chú ý, ngay cạnh hai miệng hố mới còn có một hố sụt khác rộng khoảng 2 mét đã xuất hiện từ trước, hiện đã được rào tạm để cảnh báo nguy hiểm.

Như vậy, tại khu vực gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô đã xuất hiện liên tiếp ba 'hố tử thần'. Một số người dân nhận định, nguyên nhân có thể do mưa kéo dài khiến nền đất yếu, dẫn đến tình trạng sụt lún cục bộ.

Liên quan đến sự cố các xe ô tô sụt 'hố tử thần' tại Nghĩa Đô, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội phối hợp với UBND phường để tổ chức hướng dẫn phân luồng. Đồng thời, đơn vị đã báo Chủ đầu tư sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.