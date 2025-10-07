'Hố tử thần' xuất hiện ở Thái Nguyên, Tuyên Quang

Tại Thái Nguyên, hố rộng khoảng một mét, chiều sâu 8 m, xuất hiện gần nhà bà Lý Thị Thùy gần quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Na Rì từ trưa 6/10.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Na Rì đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, ngăn người dân tiếp cận, đồng thời di dời bốn người trong gia đình bà Thùy đến UBND xã Kim Lư cũ để tránh trú.

Vị trí sụt lún này cách "hố tử thần" xuất hiện ngày 29/3 trên quốc lộ 3B khoảng 50 m, đến ngày 27/5 nghi vấn một người đàn ông rớt xuống hố mất tích. Sau nhiều tháng tìm kiếm nạn nhân không có kết quả, đất xung quanh có nguy cơ sụt lún tiếp, ngày 2/8 hố này được lấp.

Hố tử thần tại xã Na Rì. Ảnh: Xã Na Rì

Tại Tuyên Quang, hố tử thần xuất hiện tại ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng, ở Bản Rắn, xã Ngọc Long, cách khu dân cư 50 m từ sáng qua. Hiện miệng hố rộng khoảng 10 m, hàm ếch phía dưới 100 m2. Chiều cao từ mặt ruộng đến mặt nước dưới đáy là 10 m.

Chịu ảnh hưởng hoàn lưu hai cơn bão Bualoi và Matmo, trung du, vùng núi phía Bắc là trọng tâm mưa lũ những ngày qua. Nước lũ lên nhanh nhiều nơi ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, gây ngập sâu.