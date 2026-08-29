Đà Nẵng chính thức thông tin vụ tàu cá chở gần 50 người mất liên lạc, có diễn biến mới

Ngày 29/8, UBND TP Đà Nẵng thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa-90859-TS cùng 49 thuyền viên bị mất liên lạc trên biển.

Tàu cá QNa-90859-TS dài 23,9 m, công suất hơn 1.682 CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến từ cảng An Hòa ngày 29/7, trên tàu có 49 thuyền viên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lần cuối tàu được cập nhật qua thiết bị giám sát hành trình vào lúc 12 giờ 54 ngày 25/8, tại vị trí cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam, cách mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách phía tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 35 hải lý.

Thời điểm này, khu vực tàu hoạt động có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phát hiện 32 ngư dân sức khỏe rất yếu

Ngay sau khi nhận tin tàu mất liên lạc, TP Đà Nẵng đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương, gia đình và các phương tiện hoạt động trên biển để tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đồng thời liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 13 giờ 25 ngày 28/8, lực lượng cứu nạn tại hiện trường phát hiện và cứu vớt được 32 thuyền viên của tàu QNa-90859-TS. Các ngư dân được xác định có sức khỏe rất yếu, ngay lập tức được yêu cầu chăm sóc y tế đặc biệt.

Tàu cá đánh bắt xa bờ. Ảnh mang tính minh hoạ - Ảnh: D.B

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên từ hai tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS, sau đó hành trình về đảo Trường Sa Lớn.

Trong khi đó, các tàu BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Nhiều tàu tiếp tục quần thảo tìm người mất tích

Trước tình hình trên, các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát hỗ trợ. Đến 18 giờ ngày 28/8, các tàu đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình theo dõi tình hình; đồng thời kêu gọi các tàu, phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.

Các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV để mở rộng công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chăm sóc y tế cho các thuyền viên sau khi về đất liền, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các ngư dân.

Hiện công tác tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu QNa-90859-TS vẫn đang được khẩn trương triển khai.