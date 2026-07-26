Tàu Việt Nam chìm ở Biển Đông, 45 người được cứu sống

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng Việt Nam lập tức phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường. Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ cứu nạn Trung Quốc cùng các tàu gần khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hôm nay khi trả lời câu hỏi của VnExpress về vụ tàu Khôi Nguyên 18 chìm trên Biển Đông.

Tính đến trưa 26/7, các lực lượng đã cứu sống được 45 thuyền viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Lực lượng chức năng, các tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và những biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho hay.