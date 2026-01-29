Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị đề nghị từ 15 đến 17 năm tù

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam – VICEM) từ 11 đến 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và từ 4 đến 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, hình phạt chung cho cả hai tội từ 15 đến 17 năm tù.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) bị đề nghị từ 11 đến 13 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc VICEM.

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 9 năm tù về một trong hai tội danh trên.

Viện kiểm sát đánh giá, nguyên nhân sai phạm tại VICEM xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của VICEM. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu nên đã lập thẩm định phê duyệt đầu tư với các tiêu chí tài chính mang tính chủ quan, không đúng quy định.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi và dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, sử dụng thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế.

Một nguyên nhân khác là do dàn cựu lãnh đạo của VICEM bị truy tố trong vụ án này đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của Chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.

Viện kiểm sát nêu quan điểm, nguyên tắc xử lý là nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và giữ vai trò chính, đồng thời cân nhắc, giảm nhẹ cho các bị cáo có vai trò thứ yếu và không hưởng lợi.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung và bị cáo Nguyễn Ngọc Anh là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và gây thất thoát lãng phí của vụ án nên cần có mức hình phạt cao nhất.

VICEM là doanh nghiệp Nhà nước nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng này, các bị cáo là cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Tòa nhà “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” bỏ hoang 11 năm.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng. Trong đó hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả ngân hàng, lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM và tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện một gói thầu, bị cáo Ngọc Anh câu kết cùng bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) và bị cáo Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON) để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Công ty ECON được gian lận để trúng thầu dự án của VICEM và được VICEM thanh toán hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, Công ty ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho bị cáo Long 3,25 tỷ đồng để chia cho dàn cựu lãnh đạo VICEM hưởng lợi cá nhân.