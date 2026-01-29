Phi công nhảy dù trong vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk được xuất viện

Sáng 29-1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tổ chức thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng phi công, Trung úy Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) sau quá trình điều trị tích cực.

Sau một ngày điều trị, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã hồi phục, được xuất viện

Trước đó, ngày 28-1, sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã kích hoạt "báo động đỏ" để kịp thời cấp cứu phi công Đinh Thành Trung, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau một ngày điều trị tích cực, đến sáng 29-1, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã ổn định, không phát hiện bất thường và được xuất viện, trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc, sáng 29-1, ông Cao Sỹ Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Đắk Lắk), cho biết nhà trường vừa biểu dương tấm gương em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11).

Theo ông Dũng, em Khang được biểu dương vì có hành động đẹp khi nỗ lực hỗ trợ, sơ cứu phi công bị thương sau khi nhảy dù trong vụ rơi máy bay quân sự vào ngày 28-1.

UBND phường Hòa Hiệp và Ban Chỉ huy Quân sự phường cũng đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh để trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang.

Theo thông tin từ địa phương, em Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ Trung úy Đinh Thành Trung sau khi nhảy dù tiếp đất. Thời điểm trên, em Khang ở nhà trông em thì nghe tiếng máy bay, ngay sau đó khu vực chuồng gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động mạnh.

Chạy ra kiểm tra, em Khang phát hiện một phi công bị thương nên đã dìu vào nhà để anh Trung nghỉ ngơi. Một lúc sau thì lực lượng chức năng đến đưa anh Trung đi cấp cứu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy Đinh Thành Trung điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7 giờ 27 phút, gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút ngày 28-1.

Phi công nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm.

Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), không gây thiệt hại về người.