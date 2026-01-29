Thuộc cấp 'tố' cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM tiêu hủy sổ ghi chép tiền nhận hối lộ

Nhận hối lộ thay viện trưởng 46,6 tỷ đồng

Hôm nay (29/1), HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo là viện trưởng, giám đốc các cơ sở y tế, phạm tội “Nhận hối lộ” của đại diện Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ.

Trước đó, HĐXX đã xét hỏi những người liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ của bị can Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) – người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án.

Hồ sơ thể hiện, bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm) để tạo điều kiện cho cung cấp thuốc vào viện.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc là Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM từ năm 2017 - 2023. Giai đoạn này, Công ty Dược Sơn Lâm đã trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu cho viện để phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng giá trị theo hóa đơn mua bán là hơn 232,7 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Là Viện trưởng, Huỳnh Nguyễn Lộc quyết định lựa chọn nhà thầu, thực hiện các hợp đồng mua bán dược liệu. Còn bị cáo Phạm Văn Chuân là nhân viên được Lộc tin tưởng, giao nhiệm vụ thực hiện các công việc theo chỉ đạo, trong đó có việc nhận tiền chi phí hoa hồng của Công ty Dược Sơn Lâm, sau đó về chuyển lại cho Lộc.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Huỳnh Nguyễn Lộc yêu cầu Phạm Văn Cách chi tiền “hoa hồng” từ 20% - 25%/hóa đơn mua bán. Để không bị gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cách đã đồng ý theo yêu cầu, nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Dược Sơn Lâm chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt cho Lộc hoặc qua Phạm Văn Chuân.

Trong tổng số hơn 47 tỷ đồng nhận hối lộ của bị cáo Lộc có đến 46,6 tỷ đồng nhận thông qua Phạm Văn Chuân. Những người chuyển tiền qua tài khoản cho Chuân gồm: Bùi Thị Thanh Hương (con dâu bị cáo Cách), Nguyễn Thị Nương (cháu bị cáo Cách), Vũ Thị Dược (vợ bị cáo Cách), Chử Thị Hậu (nhân viên Công ty Dược Sơn Lâm).

Hành vi nhận tiền của Phạm Văn Chuân bị xác định là đồng phạm, giúp sức cho cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc.

Bị phá tủ lấy sổ ghi chép tiêu hủy

Tại tòa, bị cáo Phạm Văn Chuân sức khỏe yếu, chân đứng không vững, HĐXX cho phép ngồi trả lời. Câu đầu tiên, ông Chuân nhanh miệng nói “tôi chỉ làm thuê cho anh Lộc, chỉ đạo gì thì tôi làm chứ tôi không được hưởng một đồng nào”.

Ông Chuân khai biết massage, bấm huyệt giỏi nên ông Lộc tin tưởng cho làm trợ lý, hay cho đi công tác cùng. Những lần nhận đi gặp ông Cách đều theo chỉ đạo của Viện trưởng, được dặn đây là tiền đi công tác xã hội.

Theo ông Chuân, mỗi lần nhận tiền ông rất cẩn thận còn ghi vào sổ nhật ký ngày nào nhận, nhận của ai, bao nhiêu tiền nhưng cuốn sổ đã bị Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc phá tủ lấy đi tiêu hủy.

“Có căn cứ gì cáo buộc phá tủ, hủy sổ không?” HĐXX hỏi. Ông Chuân trả lời có thời gian ốm bệnh và nghỉ ở nhà, lên lại văn phòng đã thấy tủ bị phá và cuốn sổ không còn.

Khi các luật sư hỏi “nhận cả đống tiền của Dược Sơn Lâm, nói đã đưa lại cho sếp Lộc nhưng không có chứng từ gì thì ai chứng nhận cho?" Bị cáo Chuân ngập ngừng, đáp mỗi lần cầm tiền giao cho sếp xong đều nhắn cho ông Phạm Văn Cách “đã hết nghĩa vụ”. Thậm chí ông còn đề nghị ông Cách “hỏi lại anh Lộc đi, tôi không còn dính dáng gì nữa".

Các bị cáo tại tòa.

Đứng lên đối chất, ông Phạm Văn Cách khai trong điện thoại cũ của mình có lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, nhưng điện thoại đã mất.

Ông Cách cho hay, thường cùng với ông Chuân dùng từ "tấn" để ám chỉ "tỷ đồng". Ví dụ, với 2 tỷ đồng, bị cáo Chuân sẽ nhắn tin cho ông với nội dung ngắn gọn đã nhận được "2 tấn". Sau khi bàn giao đủ cho ông Lộc, ông Chuân tiếp tục báo lại cho bị cáo Cách qua điện thoại “tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi".

Sau tin nhắn của Chuân, ông Cách gọi và ông Lộc có lúc nghe, lúc không nghe, song đều trả lời đã nhận đủ số "tấn", bảo lần sau không cần phải gọi thế nữa. Quy trình đưa nhận hối lộ hoàn tất.

Cáo trạng xác định, bị cáo Chuân ngoài công việc tại viện còn giúp Công ty Dược Sơn Lâm thu mua dược liệu. Việc phân tách tiền mua hàng, tiền hối lộ cho ông Lộc đều được ông Chuân và ông Cách khai mua dược liệu giá tính theo khối lượng, nên tiền hàng Công ty Dược Sơn Lâm chuyển cho ông thường rất lẻ.

Ví dụ cỏ mần trầu 32.000 đồng/kg, xương cá sấu 120 triệu một tấn, cứ thế nhân lên. Còn riêng tiền hối lộ ông Lộc luôn là số chẵn và không bao giờ dưới 500 triệu đồng.