Cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng bị đề nghị 9-10 năm tù

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk) về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạ và bị cáo Từ cùng mức án 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ; phạt 180-200 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước. Bị cáo Hải bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ, phạt 40-50 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước; bị cáo Chương 2-3 năm tù, phạt 40-50 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, VKS xác định việc truy tố các bị cáo là hoàn toàn toàn đúng người, đúng tội.

Các bị cáo tại toà.

Nêu bản luận tội với các bị cáo, đại diện VKS cho biết, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (cũ), Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã chết) gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của họ được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 03, 04.

Bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của bị cáo Hải, bị cáo Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp các công ty trúng thầu. Trong đó, Phạm Văn Hạ nhận 5,1 tỷ đồng, Bùi Văn Từ nhận 6 tỷ đồng.

Theo lời kiểm sát viên, trong vụ án này, các bị cáo là công dân có trình độ văn hóa, có đầy đủ nhận thức về pháp luật. Bị cáo Từ, Hạ là người có chức vụ cao trong cơ quan quản lý Nhà nước; bị cáo Hải, Chương là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng các bị cáo đã không tuân thủ đúng pháp luật, dẫn đến hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Tham nhũng, tiêu cực nảy sinh trong chính cơ quan Nhà nước còn làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật; làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Vì vậy, việc đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo đã thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đảng, Nhà nước, cũng như của toàn xã hội, đặc biệt là đối với loại tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Pháp luật không có vùng cấm, dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, qua đó để củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước ta coi Tham nhũng là Quốc nạn, cần phải được ngăn chặn và đẩy lùi”, lời kiểm sát viên.

Căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, theo đại diện VKS, tại tòa, các bị cáo đều rất thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo. Bị cáo Hạ và bị cáo Từ đã chủ động nộp khắc phục hậu quả với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, hai bị cáo này được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ra, các bị cáo đều có thành tích xuất sắc trong công tác, sinh ra trong gia đình có công với cách mạng. Quá trình công tác, các bị cáo nhiều lần được khen thưởng, là chiến sĩ thi đua. Bị cáo Chương từng tham gia quân ngũ, nhiều năm liền có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành tốt chính sách về thuế.

Trong vụ án này, xét về nguyên nhân dẫn đến các bị cáo Hạ và bị cáo Từ phạm tội có một phần do các bị cáo thực hiện chỉ đạo của cấp trên, do vậy mức độ phạm tội của các bị cáo này cần xem xét giảm nhẹ một phần.

Theo cáo buộc, sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đề nghị bị cáo Hạ, Từ tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3 trị giá 522 tỷ đồng và gói thầu số 4 trị giá 505 tỷ đồng của dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng cho 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ số tiền 5,1 tỷ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 5/1, bị cáo Lê Đình Hải thừa nhận quá trình tham gia đấu thầu tại Dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột đã có thỏa thuận riêng với Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ.

Theo ông Hải, đây là 2 người có quyền hạn, có điều kiện để giúp Công ty Sài Gòn trúng thầu, được thi công dự án.

Sau đó ông Hải đã gặp và đưa tiền cho bị cáo Phạm Văn Hạ với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng (đưa làm 2 lần, tại nhà bị cáo Hạ).

Đối với bị cáo Phạm Văn Từ, ông Hải khai đưa tiền một lần là 3 tỷ đồng, vào tháng 4/2022, tại một quán cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ngoài ra, ông Hải còn khai có bồi dưỡng cho một cán bộ tên T. nhưng không nhớ rõ con số cụ thể.

Về nguồn tiền sử dụng để đưa hối lộ, Hải khai là tiền từ công ty. Mỗi dự án, công ty sẽ trích một phần để làm quỹ.

Chủ tọa nhắc lại lời khai tại cơ quan điều tra, bị cáo nói rằng đó là tiền của cá nhân. Sau đó, Hải xác nhận lại lời khai tại cơ quan điều tra là đúng, đó là tiền cá nhân dùng để đưa hối lộ.

Tại quà, bị cáo Hoàng Đình Chương cũng xác nhận việc thỏa thuận chi tiền phần trăm cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án.

Cựu Giám đốc Phạm Văn Hạ và cấp phó Bùi Văn Từ đều thừa nhận hành vi nhận tiền tại phiên xử.