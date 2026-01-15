Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

Theo DR, Copenhagen đã cử một bộ chỉ huy tiền phương tới Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ thể hiện ý định của Washington giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần khẳng định Washington cần phải kiểm soát Greenland vì lý do “an ninh quốc gia”, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Đảo Greenland. Ảnh: AP

Bộ chỉ huy tiền phương của Đan Mạch được thiết lập nhằm chuẩn bị công tác hậu cần và cơ sở hạ tầng, trước khi nước này triển khai một lực lượng quy mô lớn hơn tới đảo. Lực lượng này được cho là sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quân đội một số quốc gia châu Âu khác. Chính phủ Đan Mạch hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Động thái này đã nhận được sự ủng hộ từ đảng cánh tả Enhedslisten. Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của đảng này cho biết: “Đây là điều chúng tôi đã kêu gọi trong tuần qua. Đó là một bước đi khôn ngoan. Tôi cũng hiểu rằng quân đội từ các quốc gia châu Âu khác đang trên đường tới Greenland. Đây là tín hiệu đúng đắn gửi tới bất kỳ cường quốc nào có thể nảy sinh ý định tấn công Greenland”.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ ý muốn giành quyền kiểm soát Greenland ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và tiếp tục nhấn mạnh lập trường này trong thời gian gần đây. Ông cho rằng việc Mỹ kiểm soát hòn đảo là cần thiết để bảo đảm “an ninh quốc gia”, đồng thời viện dẫn nguy cơ Greenland có thể rơi vào tay Nga hoặc Trung Quốc. Những tuyên bố này đã bị Moscow, Bắc Kinh và chính quyền Greenland bác bỏ.