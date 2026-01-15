Tổng thống Zelensky và thị trưởng Kiev bất đồng chuyện mất điện

Sau các đòn tập kích dữ dội của Nga những ngày vừa qua, thủ đô Kiev của Ukraine đang trải qua mùa Đông khó khăn nhất từ đầu chiến sự, khi hầu hết các nhà máy cung cấp điện cho thành phố bị phá hủy, dẫn đến việc không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng tăng cao của người dân trong điều kiện thời tiết lạnh giá dưới -10 độ C.

Người Kiev sử dụng máy phát điện để duy trì ánh sáng và hệ thống sưởi. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tối 14/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hạ tầng năng lượng thiết yếu ở hầu khắp các thành phố lớn của nước này như Kiev, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih và Kharkov đều hứng chịu nhiều thiệt hại vì hỏa lực Nga.

"Ở Kharkov, chính quyền địa phương đã chuẩn bị rất tốt. Tuy nhiên, rất ít công việc được thực hiện ở thủ đô Kiev. Ngay cả trong những ngày khó khăn này, tôi không thấy sự quyết tâm nào cả. Chúng ta phải khắc phục ngay bây giờ, phải có giải pháp", ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, cá nhân ông đã ra chỉ thị tăng cường khả năng nhập khẩu điện và lưu ý rằng cần bố trí thêm nhiều "địa điểm khẩn cấp" ở Kiev, những nơi luôn đảm bảo có điện và nước để người dân trú ẩn khi cần thiết.

Tuy nhiên, sáng 15/1, PravdaUkraine dẫn lời thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã nhanh chóng phản bác tuyên bố của ông Zelensky, cho rằng phát ngôn của ông Zelensky "phủ nhận nỗ lực tận tụy của hàng ngàn người dân và các chuyên gia".

"Tổng thống không nhận thấy quyết tâm nào ở Kiev khi các công nhân điện lực làm việc suốt ngày đêm trong cái lạnh thấu xương để sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm khôi phục nguồn sưởi và nước ấm? Khi các công nhân năng lượng, cũng làm việc 24/7, cố gắng khôi phục điện cho người dân Kiev?", ông Klitschko nêu.

Thị trưởng Kiev cho biết thêm, giới chức thành phố đang "làm mọi thứ để duy trì các chức năng thiết yếu của thành phố". Ông giải thích mình buộc phải phản hồi công khai tuyên bố của Tổng thống Zelensky vì hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp trong 4 năm qua.

Ông Zelensky chưa bình luận về phát ngôn trên. Từ ngày 10/1, hệ thống sưởi ấm, điện và nước sạch ở Kiev hoạt động gián đoạn nghiêm trọng, với thời gian mất điện hàng ngày có lúc lên tới 10 giờ. Theo PravdaUkraine, ngày 15/1, đã có thêm 5 tổ máy phát điện tạm thời được lắp đặt ở Kiev, nhưng không thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người.

Cũng trong một tuyên bố được đưa ra sáng 15/1, ông Klitschko đã nhắc lại lời kêu gọi người dân Kiev hãy sơ tán khỏi thành phố nếu có điều kiện. "Những người có cơ hội nên rời khỏi thành phố để khỏi lạnh cóng, thiếu ánh sáng và hơi ấm", ông nói.