Bác tin đồn 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Đây là khẳng định của ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, người trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn nam sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, Hà Nội) mất tích khi leo núi Tam Đảo.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng gia đình Tuấn Anh phải chi tiền cho lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là những người trực tiếp tham gia cứu nạn.

Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên, ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù khẳng định, đây là thông tin sai sự thật. Đây là thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tham gia tìm kiếm. "Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định", ông Năm nói.

Ông Năm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nam sinh mất tích, địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Công tác cứu nạn được triển khai khẩn trương, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người gặp nạn.

“Quá trình tìm kiếm tiêu tốn ngân sách hàng trăm triệu đồng, phục vụ việc mua sắm máy móc, thiết bị và bảo đảm hậu cần. Chúng tôi không lấy bất kỳ khoản kinh phí nào, dù là nhỏ nhất và không yêu cầu gia đình phải hỗ trợ về vật chất hay nhân lực”, ông Năm khẳng định.

Ông Năm cho hay, sau khi tìm được nạn nhân, lực lượng tìm kiếm rất vui mừng, hạnh phúc. "Có người giới thiệu là cậu của Nguyễn Tuấn Anh ngỏ ý cảm ơn lực lượng cứu nạn 20 triệu đồng, nhưng chúng tôi từ chối và khẳng định đây là trách nhiệm của địa phương và lực lượng chức năng", ông Năm nhấn mạnh.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, gia đình Nguyễn Tuấn Anh đã gửi thư cảm ơn tới chính quyền và các lực lượng tham gia tìm kiếm.​

Lực lượng chức năng cùng các thành viên leo núi chuyên nghiệp xuyên đêm tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh.

Trao đổi với phóng viên, Nguyễn Tuấn Anh cũng khẳng định bản thân và gia đình không phải chi bất kỳ khoản tiền nào cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Gia đình có ngỏ ý bồi dưỡng, nhưng tất cả đều từ chối. Nam sinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã không quản ngày đêm băng rừng, lội suối để tìm kiếm.