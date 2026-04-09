Cứu nạn thuyền viên Philippines gặp nạn trên hành trình qua vùng biển Việt Nam

Ngày 9/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức sơ tán y tế thành công 1 thuyền viên quốc tịch Philippines từ tàu ESL DACHAN BAY khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam. Thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây các biến chứng nguy hiểm.

Tàu ESL DACHAN BAY

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng và đại lý hàng hải triển khai phương án cứu nạn. Do điều kiện không thể triển khai trực thăng, lực lượng chức năng đã quyết định điều động tàu chuyên dụng SAR 272 xuất phát từ bờ ra khu vực biển TP Hồ Chí Minh để tiếp cận tàu ESL DACHAN BAY, sơ tán y tế thuyền viên bị nạn đưa về bờ cấp cứu.

Đến 8h ngày 9/4/2026, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu ESL DACHAN BAY. Lực lượng cứu nạn cùng 2 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 272 trong điều kiện đảm bảo an toàn. Trong suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đi cùng đã duy trì các biện pháp sơ cứu, theo dõi chặt chẽ tình trạng các bệnh nhân.

Bệnh nhân được tàu SAR 272 đưa về cập cảng Trung tâm tại TP Hồ Chí Minh.

Đến 10h cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa vào bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu để chuyển đến Bệnh viện Pháp Việt, TP Hồ Chí Minh để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Công tác sơ tán y tế, cứu nạn kịp thời thuyền viên tàu ESL DACHAN BAY bị bệnh sau hơn 13 giờ một lần nữa đã thể hiện vai trò của Trung tâm trong công tác đầu mối quốc tế của Việt Nam tiếp nhận, xử lý, phối hợp tìm kiếm cứu nạn liên quan đến thuyền viên và tàu quốc tịch nước ngoài hoạt động trên vùng biển trách nhiệm của Việt Nam, tham gia ứng cứu kịp thời trong các tai nạn, sự cố xảy ra trên biển.