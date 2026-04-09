Thượng viện Mỹ bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump đối với Iran

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần, các nhà lập pháp Mỹ sẽ nỗ lực một lần nữa để thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc chiến với Iran và buộc Tổng thống Donald Trump phải có sự chấp thuận của Quốc hội mới được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo.

Hai máy bay F/A-18 Super Hornet xuất kích hỗ trợ cuộc tấn công Iran

"Quốc hội phải khẳng định lại quyền lực của mình, đặc biệt là vào thời điểm nguy hiểm này" - ông Schumer phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng của ông ở New York ngày 8-4.

Ông Trump đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn, chưa đầy 2 giờ trước thời hạn mà ông đặt ra cho Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.

Tuy nhiên, lời đe dọa của ông Trump "cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay" đã gây ra mối lo ngại toàn cầu và sự chỉ trích từ các thành viên đảng Dân chủ. Hàng chục người trong số họ đã kêu gọi phế truất Tổng thống Trump. Công ước Geneva năm 1949 về hành vi nhân đạo trong chiến tranh cấm tấn công vào các địa điểm được coi là thiết yếu đối với dân thường.

Thượng nghị sĩ Schumer gọi những phát ngôn của ông Trump là "mất kiểm soát" và chỉ trích cuộc chiến vì không làm suy yếu Chính phủ Iran hay kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này, trong khi đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình.

Nhà Trắng cho rằng các hành động của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là Tổng tư lệnh để bảo vệ nước Mỹ bằng cách ra lệnh thực hiện các chiến dịch quân sự hạn chế.

Trong những tháng gần đây, các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã nhiều lần cố gắng nhưng đều thất bại trong việc thông qua các nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm buộc ông Trump phải có sự cho phép của Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự.

Các thành viên đảng Cộng hòa hầu như đều nhất trí ủng hộ các chính sách của ông Trump. Mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định rằng Quốc hội, chứ không phải Tổng thống, có quyền tuyên chiến, nhưng quy định đó không áp dụng cho các hoạt động ngắn hạn hoặc nếu đất nước đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết Hạ viện cũng nên bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm kiềm chế cuộc chiến chống Iran. "Chúng ta cần chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến liều lĩnh mà Donald Trump lựa chọn" - ông Jeffries nói.

Theo Reuters