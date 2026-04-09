Chủ nhà trọ ở Trung Kính đổ trách nhiệm cho vợ trong vụ cháy 15 người chết

Ngày 9/4, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy cũ) cùng Lê Quang Hưng (30 tuổi, cựu cảnh sát) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan hỏa hoạn tại dãy nhà trọ trên phố Trung Kính khiến 15 người chết hồi tháng 5/2024.

Trước phần xét hỏi hai bị cáo, HĐXX thẩm vấn ông Nguyễn Kim Quyết - chủ nhà trọ, về quá trình xây dựng và quản lý nhà trọ.

Ông này được xác định là đồng sở hữu, hỗ trợ vợ quản lý khu nhà trọ xây dựng không phép, vi phạm nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy rạng sáng 24/5/2024 tại cơ sở này khiến 15 người chết, trong đó có mẹ, vợ và con trai ông.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về PCCC, song miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do bản thân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhà bị cháy hỏng hoàn toàn và đã bồi thường 895 triệu đồng cho các bị hại, tích cực khắc phục hậu quả.

Chủ nhà trọ: Vợ quản lý hết, tôi không biết

Trả lời HĐXX, ông Quyết cho biết bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2018. Dù hợp đồng thể hiện cả vợ chồng là bên cho thuê, ông nói thực tế vợ trực tiếp quản lý, thu tiền và quyết định giá thuê.

Ông khai "không biết, không quan tâm" đến việc vận hành. Số tiền thu được từ cho thuê trọ, vợ sử dụng thế nào ông cũng không biết vì bản thân đi làm bảo vệ tại bãi xe.

Theo lời khai, ông thấy vợ trang bị bình chữa cháy, búa, kìm, xà beng tại khu trọ nhưng không nhớ mình hoặc vợ từng được phường triệu tập tập huấn phòng cháy chữa cháy hay chưa.

Khi HĐXX hỏi việc xây dựng, kinh doanh nhà trọ có đăng ký với cơ quan chức năng hay không, ông trả lời: "Tôi không biết, vợ quản lý hết".

Chủ tọa bác lời khai của ông Quyết, cho rằng không thể nói "không biết" mọi việc vì tên ông đứng trên hợp đồng cho thuê trọ. "Ông bà cùng sống trong một nhà thì đương nhiên phải cùng nắm việc quản lý. Bây giờ bà ấy mất rồi, ông không thể đổ hết trách nhiệm cho bà ấy như thế được", chủ tọa nói.

Phiên tòa được điều hành bởi chủ tọa Đinh Quốc Trí. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định khu đất rộng 207 m2 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết. Trên diện tích này, chủ nhà xây 50 m2 nhà ở, 100 m2 nhà trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín; dành 33 m2 sân cho con trai dựng lán sửa xe máy, xe đạp điện, phần còn lại làm nơi để xe cho người thuê trọ và gia đình.

Quá trình xây dựng, kinh doanh nhà trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ. Theo Nghị định 136, cơ sở này thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, chủ nhà không chấp hành.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, lửa bùng lên từ khu vực phía trong cổng ra vào khi 23 người đang sinh sống tại đây, gồm 7 thành viên gia đình ông Quyết và 16 khách trọ. Do cổng bị khóa, mọi người không thể thoát ra ngoài.

Ông Quyết cùng con dâu và hai cháu nội chạy lên tầng 2 căn nhà chính, được người dân dùng búa tạ đập tường giải cứu. Những người còn lại tử vong, gồm mẹ, vợ, con trai ông Quyết và 12 khách trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân cháy do chập mạch trên đường dây điện tại khu vực để xe máy điện, làm bén lửa vào lớp vỏ cách điện rồi lan ra xung quanh.

VKS cáo buộc bị cáo Tuấn Anh, khi đó là Đội phó, không chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của ông Quyết không có đơn vị nào phụ trách. Cơ sở được xác định có nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC nhưng không bị phát hiện để kiểm tra, xử lý.

Với ông Quyết, được xác định là chủ nhà trọ cùng với vợ, có tham gia hỗ trợ vợ trong quản lý nhà trọ nhưng không phải vai trò chính.

Hành vi của ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, mẹ, vợ và con trai ông đã tử vong trong vụ cháy. Nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Ông Quyết đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong và người bị thương tổng 895 triệu đồng. Cơ quan điều tra do đó miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông này.

Cần một lời xin lỗi để thấy thành ý

Phát biểu quan điểm sau đó, cha của nạn nhân là nam sinh viên đại học tỏ ra bức xúc trước phần khai báo của ông Quyết.

"Kể cả ông Quyết nhận sai thì tôi cũng không kiện tụng đòi hỏi gì ông ấy. Tôi cũng thông cảm cho gia đình ông ấy vì cũng có người mất, nhưng mình làm sai cái gì là mình phải nhận để sửa", cha nạn nhân nói.

Ông kể con trai duy nhất là sinh viên năm cuối, đứng trước ngưỡng cửa tương lai rộng mở nhưng mất mạng chỉ trong một đêm ngắn, là cú sốc với gia đình. Nhưng ông vẫn lựa chọn tha thứ cho ông Quyết, không yêu cầu bồi thường.

"Thế mà đến giờ phút này, ông ấy vẫn phủ nhận trách nhiệm, đổ cho vợ quá cố", người cha bật khóc và được HĐXX khuyên hãy bình tĩnh.

"Tôi không bĩnh tĩnh được đâu thưa tòa. Đấy là đứa con trai duy nhất của tôi. Đất rộng để làm gì khi con cái còn ở với mình đâu", ông xin ngừng lời vì không kìm được cảm xúc.

Cùng quan điểm với ông, một số nhân thân người tử nạn sau đó cũng cho rằng thông cảm với gia đình ông Quyết, do đó không yêu cầu ông này bồi thường. Song điều họ cần khi này là một lời xin lỗi, thẳng thắn nhận trách nhiệm, "để cho người đã mất cũng nhắm mắt" và người ở lại có thể thấy được thành ý và thông cảm.

Khi chủ tọa Định Quốc Trí hỏi "có suy nghĩ thế nào" về quan điểm của thân nhân bị hại, ông Quyết đứng dậy xin lỗi, mong được họ thông cảm, lượng thứ và bỏ qua vì "đầu óc sau biến cố đã không còn như xưa".

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.