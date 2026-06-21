Xây nhầm nhà trên đất hàng xóm, gia chủ chi 300 triệu đồng để di dời

Xây nhầm sang đất bên cạnh vì sai sót đo đạc

Một căn nhà 2 tầng tại phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) đã được di dời khỏi vị trí xây dựng ban đầu sau khi phát hiện công trình này xây nhầm trên phần đất của hộ dân liền kề.

Vị trí căn nhà 2 tầng ở Đồng Nai sau khi di dời. Ảnh: Hoàng Anh

Theo tìm hiểu, căn nhà được xây dựng trên thửa đất rộng 110m2 (5x22m) tại khu dân cư Bàu Xéo. Trước khi thi công, đơn vị xây dựng đã tiến hành đo đạc, bắn tọa độ để xác định vị trí và ranh giới thửa đất.

Tuy nhiên, sai sót đã xảy ra ngay ở khâu này. Do ranh giới giữa hai thửa đất liền kề trên thực địa không được phân định rõ ràng, trong khi việc xác định vị trí xây dựng phụ thuộc vào số liệu đo đạc, nên công trình đã được triển khai nhầm sang phần đất bên cạnh.

Một người tham gia thi công cho biết, đơn vị xây dựng thực hiện theo kết quả bắn tọa độ được cung cấp. “Sau khi xác định tọa độ, công trình được triển khai bình thường. Không ai nghĩ sai lệch trong khâu này lại khiến căn nhà xây lệch hẳn sang thửa đất liền kề”, người này nói.

Do không được phát hiện kịp thời, công trình tiếp tục được thi công theo vị trí đã xác định, từ phần móng, cột đến dầm, sàn. Chỉ đến khi căn nhà 2 tầng gần hoàn thiện phần thô, sự việc mới được phát hiện.

Việc căn nhà được xây dựng nhầm vị trí khiến gia chủ lâm vào tình thế khó khăn. Toàn bộ kết cấu công trình đã hình thành, nếu tháo dỡ để xây lại sẽ phát sinh chi phí rất lớn.

Sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà đã chủ động làm việc với hộ dân liền kề để tìm hướng xử lý. Trong đó, phương án hoán đổi vị trí đất nhằm giữ nguyên hiện trạng công trình được đưa ra, song không nhận được sự đồng thuận từ phía hàng xóm.

Chi 300 triệu đồng để di dời nguyên khối căn nhà

Không còn lựa chọn nào khác, gia chủ quyết định thuê đơn vị chuyên nâng, di dời nhà để đưa toàn bộ công trình về đúng vị trí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau hơn một tháng triển khai, ông Võ Văn Biễn cùng nhóm kỹ thuật của Công ty Thiên Lộc Phúc đã hoàn tất việc di dời căn nhà về đúng phần đất của gia chủ.

Hệ thống thủy lực chuyên dụng để nâng và di dời căn nhà. Ảnh: K.D

Theo ông Võ Văn Biễn, việc đưa nguyên khối một căn nhà từ vị trí cũ sang nền móng mới phải trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật, từ gia cố kết cấu, kích nâng công trình đến lắp đặt hệ thống con lăn và đường ray trượt. Mỗi bước đều được tính toán dựa trên tải trọng thực tế của công trình.

Ông Biễn cho biết nhà 2 tầng có kết cấu chịu lực phức tạp hơn nhiều so với các công trình quy mô nhỏ. Trong quá trình nâng và di chuyển, sự thay đổi phân bố tải trọng có thể ảnh hưởng đến hệ thống cột, dầm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

“Chúng tôi phải theo dõi và cân chỉnh từng milimet trong suốt quá trình di chuyển để đảm bảo công trình không bị nứt, lún hay biến dạng kết cấu”, ông Biễn nói.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đội kỹ thuật sử dụng hệ thống kích thủy lực chuyên dụng để nâng toàn bộ căn nhà lên khỏi nền móng cũ. Khi công trình được nâng ổn định, hệ thống con lăn và đường ray được lắp đặt bên dưới để phục vụ quá trình dịch chuyển sang vị trí mới.

Căn nhà 2 tầng nằm ở khu dân cư Bàu Xéo (thuộc phường Trảng Bom, TP Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Anh

Theo đơn vị thi công, tổng chi phí cho việc di dời căn nhà 2 tầng vào khoảng 300 triệu đồng. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn một tháng, trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp.

Đại diện UBND phường Trảng Bom cho biết căn nhà xây nhầm sang phần đất của hộ dân liền kề đã được di dời về đúng vị trí theo hiện trạng pháp lý của thửa đất.

Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở các đơn vị liên quan tuân thủ quy định về quản lý xây dựng, bảo đảm việc đo đạc, xác định mốc giới chính xác trước khi thi công để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

“Chủ nhà đã tự thỏa thuận với chủ sử dụng thửa đất liền kề và chủ động thực hiện việc di dời công trình nên quá trình xử lý diễn ra thuận lợi”, một cán bộ địa phương cho biết.