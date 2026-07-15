Cùng một thửa ruộng nhưng tiền đền bù ở 2 dự án chênh 55 triệu đồng mỗi sào

Chiều 14/7, thảo luận tại tổ ở kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn đang phát sinh bất cập khi cùng một thửa đất nhưng mức bồi thường giữa các dự án có thể chênh khoảng 55 triệu đồng mỗi sào.

Theo ông Sáng, xã Tam Hưng có khoảng 29.000ha, trong đó khoảng 20.000ha nằm trong quy hoạch các khu đô thị.

Địa phương đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 7-8 dự án, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Khu đô thị thể thao Olympic), Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 và một số dự án của Bộ Công an.

Thảo luận tại tổ ở kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội

Tuy nhiên, theo ông, việc triển khai đang gặp khó do liên quan đến Nghị quyết số 258 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

"Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, có thể cùng một thửa ruộng, một thửa đất nhưng lại liên quan đến hai dự án, chênh nhau mỗi sào ruộng là 55 triệu đồng. Điều này gây khó khăn trong việc tạo sự đồng thuận của nhân dân", ông Sáng nói.

Đại biểu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế đồng bộ hơn để các địa phương thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

Lo ngại nguy cơ mất an ninh trật tự tại đại công trường

Cùng thảo luận, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cho biết lãnh đạo HĐND thành phố vừa kiểm tra thực tế tại một số địa bàn có dự án trọng điểm, trong đó có Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã Tam Hưng.

Theo ông, qua ghi nhận thực tế, có người dân sau khi nhận tiền bồi thường không biết sẽ làm gì tiếp theo, trong khi cũng có nhiều người nhận tiền với tâm lý rất phấn khởi.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội phát biểu

Ông Ngọc Anh cho biết, theo phản ánh của một số xã, phường, số lượng công nhân làm việc tại Khu đô thị thể thao Olympic hiện rất đông, trên 10.000 người.

Ông cho rằng, Khu đô thị thể thao Olympic trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường, do đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền cơ sở để bảo đảm an ninh trật tự, giữ an toàn trong quá trình triển khai dự án.