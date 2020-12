Củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN 1440 nhập cảnh trái phép

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 06:56 AM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến BN 1440.

Chiều 29-12, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với những người liên quan F1 từ nay đến Tết Dương lịch.

“Chỉ một ca xâm nhập trái phép đã gây hậu quả lớn. Nếu tài xế dương tính thì hậu quả khôn lường, phủ nhận mọi nỗ lực phòng chống dịch của chúng ta trong suốt một năm qua. Các địa phương, cơ quan chức năng kiểm điểm lại những sơ hở một cách nghiêm túc, không để lập lại tình trạng này trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Chiếc xe chở BN 1440 từ An Giang đi Long An. Ảnh: BT

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các nơi cần nâng cao mức cảnh giác, không lơ là, chủ quan; các lãnh đạo địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cao nhất và quy trách nhiệm người đứng đầu từ huyện đến tổ dân cư; các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền đến người dân để phát hiện và tố giác những kẻ vượt biên trái phép.

Đồng thời, Chủ tịch yêu cầu lực lượng biên phòng cần lập các chốt dọc bờ sông kiểm soát qua lại các tuyến biên giới trên sông. Còn lực lượng công an cũng phải có các chốt ở các xã biên giới để kiểm soát chặt từng người 24/24 từ biên giới trở về…

Liên quan đến BN 1440 nhập cảnh trái phép, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết công an đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

