An Giang: Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN1440 nhập cảnh trái phép

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 20:39 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh A.T

Chiều 29/12, tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, liên quan đến ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang, Cơ quan An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép”.

“Riêng đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ do Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép và về Vĩnh Long. Đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, TP Cần Thơ,… tập trung rà soát truy vết các ca tiếp xúc. Đến nay, cơ bản đã rà soát các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 1440.

Đối với tài xế M.V.T (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang cũng đã cử tổ công tác xuống Sóc Trăng phối hợp làm việc, lấy lời khai, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

“Bệnh nhân 1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất gây nhiều khó khăn cho lực lượng truy vết. Tuy nhiên, chúng ta đã tìm ra tài xế này. Trên cơ sở đó, tài xế cho lời khai chuẩn và phù hợp một số người đi chung xe. Chúng tôi đã phối hợp với các tỉnh, tiến hành truy vết và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần”, ông Nơi cho biết.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh có sự lơ là. Ảnh A.T

Tại hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo, các ngành chức năng có liên quan trong hai ngày cuối năm phải hoàn thành công tác truy vết cách ly tất cả các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 1440 trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến thời điểm này, xác định vụ việc xâm nhập biên giới trái phép dẫn đến 4 người trong nhóm dương tính với Covid-19.

“Chỉ một vụ xâm nhập trái phép qua biên giới mà chúng ta không kiểm soát được đã gây ra một hệ lụy như thế này. Đến giờ này tài xế đã có kết quả âm tính lần 1, chúng ta yên tâm một phần, còn nếu như dương tính thì hậu quả không lường được. Bởi tài xế đi mấy ngày mới phát hiện ra. Việc này ảnh hưởng đến cả nước chứ không phải chỉ riêng khu vực ĐBSCL. Đây là một vụ việc đáng tiếc”, bà Xuân nói.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, vụ việc xảy ra là do công tác bảo vệ biên giới còn chưa chặt chẽ; từng nơi, từng lúc có biểu hiện chủ quan, lơ là mất cảnh giác; công tác vận động quần chúng nhân dân vừa qua chưa đầy đủ, kịp thời.

“Để không lặp lại tình trạng này trên địa bàn An Giang, cả hệ thống chính trị phải xem xét lại ý thức trách nhiệm của đơn vị mình.

Qua cuộc họp này, cấp ủy chính quyền địa phương phải rà soát lại, xây dựng lại kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Từng ngành có biện pháp chủ động và rút kinh nghiệm để lắp những chỗ hở, những chỗ còn sơ sót, chưa chặt chẽ, từng khâu từng mắt xích để không xảy ra điểm yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh nữa.

Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, UBND cũng như tư lệnh ngành chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy”, bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị lực lượng chức năng cùng với các địa phương liên quan phối hợp kiểm tra một cách đầy đủ, kiểm điểm sâu sắc nhất những sơ hở trong thời gian vừa qua đặc biệt là các địa phương có địa bàn biên giới như Tân Châu, Châu Đốc, An Phú.

Tăng cường sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương một cách thường xuyên, liên tục, kích hoạt lại hệ thống kiểm tra giám sát thông tin báo cáo một cách chính xác, không làm theo thời vụ.

Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, phối hợp với lực lượng vũ trang phá đường dây đưa người qua biên giới trái phép.

