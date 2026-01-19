Giới thiệu 3 nữ ủy viên Trung ương Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với bà Nguyễn Thị Hồng, ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại thành phố Hà Nội, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Bà là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 11/2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói của ngành tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Hoàng Hà

Các cử tri đánh giá cao những đóng góp quan trọng của bà đối với sự phát triển của ngành ngân hàng.

Các kết quả đạt được của ngành ngân hàng đã góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thể chế pháp luật về tiền tệ và ngân hàng từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh, chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng thương mại yếu kém (sau một năm thực hiện, các ngân hàng này đã hoạt động ổn định, bước đầu có lãi hoặc giảm lỗ), chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong những bộ, ngành đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người dân.

Trên cương vị là thành viên Chính phủ, người đứng đầu ngành ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng có tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thị trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri của Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trước đó, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Các ý kiến của cử tri đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm, tâm huyết của Bộ trưởng Đào Hồng Lan với các lĩnh vực công việc được giao của ngành; góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của ngành sau đại dịch Covid-19, từ đó nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Hoàng Hà

Các cử tri thống nhất Bộ trưởng Đào Hồng Lan hoàn toàn đủ điều kiện về các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để đại diện cho tiếng nói của ngành y tế tham gia vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri ngành y tế cũng như của người dân đến với Quốc hội.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn Chủ tịch mở rộng để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

100% cử tri đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê Hà Nội. Bà có trình độ tiến sĩ xây dựng Đảng, thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13; đại biểu Quốc hội khóa 12.

Cử tri cũng thống nhất giới thiệu bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16.