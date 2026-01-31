Chức vụ của 16 nhân sự lần đầu trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương, có 2 người là Trợ lý lãnh đạo chủ chốt

4 nhân sự tái cử Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Ông Bùi Thế Duy (48 tuổi) – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ông U Huấn (46 tuổi) – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Vũ Mạnh Hà (47 tuổi) – Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; ông Mùa A Vảng (43 tuổi) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

16 nhân sự lần đầu trúng cử Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chức vụ hiện nay của họ, như sau:

1. Đại tá Nguyễn Hải Anh, 46 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Hải Ảnh. Ảnh: Bộ Quốc phòng

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, 43 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, 47 tuổi, quê An Giang, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường,

4. Ông Bùi Quốc Dũng, 47 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ông Bùi Quốc Dũng.

5. Ông Nguyễn Huy Dũng, 43 tuổi, quê quán: TP Hà Nội, hiện là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng.

6. Ông Nguyễn Minh Dũng, 46 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Minh Dũng.

7. Ông Trần Duy Đông, 47 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Duy Đông.

8. Ông Lê Hải Hòa, 46 tuổi, quê Nghệ An, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Hải Hòa,

9. Ông Đỗ Hữu Huy, 46 tuổi, quê quán: TP Hải Phòng, hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Đỗ Hữu Huy.

10. Ông Nguyễn Hồng Phong, 47 tuổi, quê Phú Thọ, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong.

11. Ông Bùi Hoàng Phương, 43 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Bùi Hoàng Phương.

12. Ông Trần Quân, 43 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Ông Trần Quân.

13. Ông Trần Đăng Quỳnh, 47 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện là Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái.

Ông Trần Đăng Quỳnh.

14. Ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, quê Cà Mau, hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết.

15. Ông Hồ Xuân Trường, 47 tuổi, quê Phú Thọ, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Hồ Xuân Trường.

16. Ông Bùi Anh Tuấn, hiện là Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Bùi Anh Tuấn.