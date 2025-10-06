Cụ ông bán vé số ở Phú Quốc bị dọa đánh vì gọi khách bằng chú

Mạng xã hội ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang những ngày qua xôn xao trước clip một người đàn ông chạy xe không đội nón bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn rồi dọa đánh người già bán vé số.

Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc vào tối 4-10. Theo clip đăng tải, một cụ ông khoảng 60-70 tuổi cầm xấp vé số mời một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang dừng xe máy bên đường. Bất ngờ, người đàn ông này chỉ tay và quát vào mặt cụ bán vé số. Cụ ông không trả lời, lặng lẽ bỏ đi.

Bị người đàn ông chỉ tay thẳng vào mặt khi mời mua vé số, ông cụ lặng lẽ bỏ đi (ảnh cắt từ clip)

Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn quay xe đuổi theo ông bán vé số, tiếp tục chửi và có ý định hành hung ông trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong lúc hùng hổ đòi đánh cụ già bán vé số, người đàn ông này luôn miệng nói: "Mặt ông già vậy mà kêu tôi bằng chú hả?".

Người đàn ông quay xe đuổi theo đòi hành hung ông cụ bán vé số (ảnh cắt từ clip)

Từ diễn biến trong clip và bình luận của cộng đồng mạng, cho thấy nguyên nhân cụ ông bán vé số bị dọa đánh bởi gọi người đàn ông kia là "chú" khi mời mua vé số.

Clip đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận bức xúc trước hành động vô lý và ngang ngược của người đàn ông: "Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì? Chẳng lẽ gọi bằng…"; "Sống tới tuổi này mà không phân biệt được từ chú trong cách xưng hô giữa người lớn với người nhỏ"; "Chú bán vé số mời rất lịch sự mà, sao đòi đánh chú?"; "Không tin trên đời này có loại người hành xử côn đồ và vô duyên như thế"...

Ngoài ra, nhiều bình luận của cộng đồng mạng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi gây rối, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và có dấu hiệu say xỉn khi lái xe của người đàn ông trên.

Chiều 6-10, một lãnh đạo Công an đặc khu Phú Quốc cho biết qua rà soát nội dung clip đăng trên mạng xã hội chỉ là xích mích, cự cãi ngoài đường, chưa đủ yếu tố để áp dụng chế tài xử phạt. Riêng hành vi người đàn ông lái xe không đội nón bảo hiểm thuộc lĩnh vực xử lý của cảnh sát giao thông, hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra thông tin để có hướng xử lý tiếp theo