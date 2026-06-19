CSGT ngăn chặn hàng loạt xe máy "nhiều không" trên Đại lộ Thăng Long

Nhằm bảo đảm TTATGT, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn từ các phương tiện cũ nát, chờ hàng cồng kềnh, lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên ở nhiều khung giờ trong ngày, đặc biệt là giờ cao điểm để xử lý nghiêm các trường vi phạm trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đại lộ Thăng Long hiện là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía tây và các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Hoài Đức có mật độ phương tiện giao thông lớn.

Tuy nhiên, điều này kéo theo tình trạng xe máy đã xuống cấp, được "cơi nới" thêm giá đỡ, thùng hàng hoặc kéo theo các xe tự chế để vận chuyển hàng hóa. Nhiều phương tiện chất hàng cao quá đầu người, rộng gấp nhiều lần thân xe, thậm chí chở theo các thanh sắt, tôn, gỗ dài hàng mét rồi len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc.

Đường gom Đại lộ Thăng Long lúc 4h sáng (đoạn qua phường Đại Mỗ), nhiều tiểu thương đã chất đầy hàng hóa trên xe máy, nối đuôi nhau di chuyển từ các xã ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Điều đáng lo ngại là phần lớn các phương tiện này đều không còn bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu để tham gia giao thông. Khi các phương tiện này phải "cõng" khối lượng hàng hóa lớn vượt xa thiết kế ban đầu, nguy cơ hỏng hóc, mất lái hoặc lật đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các phương tiện chở hàng cồng kềnh còn tạo ra những "điểm mù di động" trên đường. Hàng hóa chất cao, chất rộng che khuất tầm nhìn của người điều khiển, đồng thời khiến các phương tiện xung quanh khó quan sát tín hiệu chuyển hướng. Chỉ một thao tác đánh lái đột ngột hoặc một cú phanh gấp cũng có thể dẫn đến va chạm dây chuyền, đặc biệt trên những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao như Đại lộ Thăng Long.

Nhiều người còn sử dụng các xe tự chế chở hàng hóa quá khổ trên đường.

Trước tình hình trên, Đội CSGT số 6 đã tăng cường lực lượng phối hợp với Công an cơ sở bố trí lực lượng tại nhiều vị trí trên tuyến Đại lộ Thăng Long tổ chức kiểm tra. Hàng loạt trường hợp đã bị CSGT xử phạt, hầu hết đều có chung tình trạng chở hàng cồng kềnh hoặc lôi, kéo theo xe khác. Nhiều phương tiện phần thân, vỏ đã quá hạn sử dụng hoặc biển số cong, vênh. Những dấu hiệu này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và làm ảnh hưởng đến giao thông nói chung.

Hàng loạt trường hợp vi phạm bị Cảnh sát dừng kiểm tra.

Điển hình như trường hợp tài xế T.V.D. (SN 2007, quê Yên Bái) bị Cảnh sát phát hiện hàng loạt vi phạm gồm: điều khiển xe kéo theo xe khác; điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; xe không lắp gương chiếu hậu.

Tài xế T.V.D. chia sẻ: "Tôi được chủ cửa hàng cốp pha, giàn giáo thuê chở hàng. Mỗi ngày, tôi chở từ 3 đến 4 chuyến hàng. Biết là hàng hóa cồng kềnh, phương tiện không đủ đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu... nhưng vì mưu sinh nên tôi vẫn cố làm".

Cảnh sát dừng kiểm tra tài xế xe máy T.V.D.

Chiếc xe máy này được tài xế độ chế rất nhiều phụ tùng hay linh kiện (từ đèn, vỏ, phần đầu xe...) để kéo chở các loại vật liệu xây dựng.

Với các lỗi trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T.V.D. hơn 9 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Không những vậy, Cảnh sát còn phát hiện nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông như chị T. (trú tại xã Hoài Đức). Hằng ngày, nữ tài xế này vẫn chở hàng hóa từ quê vào trung tâm thành phố để buôn bán với quãng đường di chuyển khoảng 30km nhưng chị chưa từng tham gia sát hạch để được cấp giấy phép lái xe.

Tương tự là chị N.T.P. (SN 1981 trú tại xã An Khánh) cho biết, được người thân dạy cách đi xe máy từ lâu nên cứ thế sử dụng. "Tôi nghĩ việc học luật và thi lấy bằng khá khó nên chưa thực hiện", chị P. chia sẻ.

Cảnh sát dừng kiểm tra, làm việc với chị T.

Hàng hóa được chất cao làm mất hoàn toàn tầm nhìn phía sau của lái xe.

Đại úy Nguyễn Văn Chiến (cán bộ Đội CSGT số 6) cho biết, việc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào thời điểm rạng sáng, khi điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chở hàng nặng, cồng kềnh càng khiến việc điều khiển xe gặp nhiều khó khăn.

"Qua thực tế kiểm tra, nhiều người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe nên hiểu biết về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn rất hạn chế. Do đó, cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ xử lý các hành vi vi phạm mà còn phải giải thích, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân", Đại úy Nguyễn Văn Chiến nói.

Cảnh sát niêm phong phương tiện vi phạm.

Theo thống kê từ ngày 11/6 đến ngày 17/6, lực lượng CSGT TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 139 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba, bốn bánh tự chế và xe mô tô chở hàng hóa cồng kềnh. Trong đó có 41 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế; 51 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh; 47 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc kéo theo vật khác trái quy định.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tiếp tục phối hợp với công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng xe tự chế, xe cũ nát và các hành vi chở hàng hóa cồng kềnh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân loại bỏ các phương tiện cũ nát, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần hạn chế tình trạng phát thải khói bụi, tiếng ồn, bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh giao thông Thủ đô văn minh, an toàn, hiện đại.