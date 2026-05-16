CSGT Đắk Lắk chặn bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng lẩn trốn trên xe khách

Ngày 16/5, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi) trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý về hành vi cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường.

Nguyễn Ngọc Chúc - nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng ở Gia Lai bị lực lượng CSGT Đắk Lắk chặn bắt khi đang lẩn trốn trên xe khách.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 15/5 Trạm CSGT Krông Búk, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu phối hợp của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc.

Chúc được xác định là nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng và đang lẩn trốn trên xe khách Gia Lai đi Đắk Lắk.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Krông Búk đã tổ chức lực lượng chốn chặn. Đến 14 giờ 25 phút cùng ngày một tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe khách nghi vấn khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, tổ công tác đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Chúc khai nhận, trưa ngày 10/5 đã gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của 1 người phụ nữ đi đường ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, Chúc mang đến phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bán được 18 triệu đồng tiêu xài cá nhân.