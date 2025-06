Công ty Sơn Tiên nói gì về vụ sập giàn giáo làm 2 người chết ở Đồng Nai?

Ngày 8-6, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành phố Du lịch Sinh thái Sơn Tiên (Công ty Sơn Tiên) cho biết công ty có cải tạo bãi đất hoang nằm giữa hồ nhỏ. Đây là một hạng mục công trình tạm nằm trong phạm vi đất dự án Khu Đô thị Sơn Tiên (TP Biên Hòa) có kết cấu thép ốp lưới tô hồ bằng xi măng. Đến nay hạng mục này đã hoàn thiện được 97% và đang trong giai đoạn sơn hoàn thiện.

Một công trình thi công bên trong Khu Du lịch Sơn Tiên ở Đồng Nai

Quá trình thực hiện, Công ty Sơn Tiên có thuê Công ty Cổ phần xây dựng Sinh Thái Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm chủ thầu thi công với hình thức hợp đồng thi công trọn gói.

Trước khi thi công, công ty đã yêu cầu nhà thầu ký cam kết thực hiện các quy định an toàn lao động. Qua đó, Công ty Sinh Thái Bình Dương đã trang bị công tác an toàn lao động đầy đủ từ bảng quy định an toàn lao động, trang phục bảo hộ, dây đai an toàn.

Tuy nhiên, vào lúc 7 giờ sáng 5-6, trong quá trình chuẩn bị thi công thì có 2 công nhân của Công ty Sinh Thái Bình Dương bất cẩn.

Cụ thể, 2 công nhân này cùng đi trên một thanh sắt đơn xà gồ do họ tự bắt trên giàn giáo để qua giàn giáo khác. Vì sức nặng của cả 2 công nhân cùng đứng trên thanh sắt khi đi đến đoạn giữa đã làm thanh sắt bị gãy cụp lại nên cả 2 bị rơi, té ngã xuống đất, bị thương nặng.

Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ. Công ty Sơn Tiên và đơn vị thi công đã thăm hỏi, hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân.