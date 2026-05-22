Công ty Điện 1 thông tin việc chủ tịch bị khởi tố, bắt giam

Cụ thể, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) thông tin đã nhận được văn bản ngày 18/5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nội dung văn bản cho biết, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT PECC1.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT PECC1. Ảnh: PECC1.

Hiện ông Nguyễn Hữu Chỉnh đang sinh hoạt tại Đảng bộ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị doanh nghiệp thực hiện xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả về cơ quan điều tra.

Ông Chỉnh sinh năm 1971, quê Bắc Ninh. Ông Chỉnh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 từ ngày 29/4/2021 đến nay. Trước đó, ông Chỉnh là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thủy điện của PECC1.

PECC1 hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện. Vốn điều lệ hơn 266,9 tỷ đồng, trong đó EVN đang nắm giữ 54,34% vốn.

Cổ phiếu của công ty - mã TV1 được niêm yết trên sàn HoSE. Đóng cửa phiên hôm nay (22/5), TV1 giảm 2% xuống 24.100 đồng/cổ phiếu.

Ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.

Theo thông báo của PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án năng lượng quy mô lớn.

Doanh nghiệp khác trong ngành, CTCP Tập đoàn PC1 công bố thông tin 7 lãnh đạo bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.