Cựu bộ trưởng Y tế Kim Tiến nhận sai, xin khoan hồng

Trưa 22/5, kết thúc phần tranh tụng phiên xử vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, TAND Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Là người đầu tiên lên bục khai báo, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mở đầu bằng việc nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.

Bà nói hậu quả vụ án đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cựu bộ trưởng cũng cảm ơn cơ quan điều tra, truy tố và HĐXX đã giúp bà trong suốt quá trình tố tụng nhận ra sai phạm của mình. Theo bà, đây cũng là bài học trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả.

Nhìn lại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 hiện đã bước đầu được khánh thành, từng phần đưa vào sử dụng, bà Tiến nói đó là "niềm vui, niềm an ủi phần nào" với bản thân và đồng nghiệp.

Bà cho biết mình cùng các bị cáo tại tòa hôm nay, và nhiều đồng nghiệp khác, là những người gắn bó với dự án từ những ngày đầu, khi nó còn là "một ước mơ cháy bỏng".

"Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ có mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng", bà trình bày.

Kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Tiến đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.

Bà Tiến trước đó bị VKS đề nghị án 5-6 năm tù và liên đới bồi thường 108 tỷ đồng trong tổng 803 tỷ đồng hậu qủa vụ án, với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, bà bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng trong 100 tỷ đồng cấp dưới nhận hối lộ từ các nhà thầu thi công bệnh viện.

Hôm qua, theo thông báo của tòa, bà đã được con trai nộp thay 24,5 tỷ đồng. Do đó, bà còn phải nộp 91 tỷ đồng.

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Danh Lam

Tương tự, các bị cáo còn lại cũng thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi vì những hành vi nghiêm trọng đã được làm rõ trong vụ án.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Trưởng ban Quản lý dự án hai bệnh viện, nói nuối tiếc cả quá trình phấn đấu suốt cuộc đời nhưng "cuối đời lại vướng sai phạm". Là bị cáo lớn tuổi nhất vụ án, 69 tuổi, ông cho biết sức khỏe hiện rất kém và chỉ mong sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Ông Thắng đang bị đề nghị mức án tổng hợp 30 năm tù - cao nhất vụ án - đồng thời phải khắc phục 394 tỷ đồng trong tổng thiệt hại 803 tỷ đồng. Ngoài sai phạm liên quan quản lý dự án, ông còn bị cáo buộc nhận hối lộ 88 tỷ đồng, trong đó có 45 tỷ đồng mang đi "chạy án" nhưng bị lừa chiếm đoạt hết.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 27/5.

Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên xử. Ảnh: Danh Lam

Luật sư: Không phải án tham nhũng sao vẫn phải bồi thường?

Trước đó, trong phần đối đáp bổ sung với VKS, một số luật sư tiếp tục tranh luận về cách xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường của các bị cáo.

Luật sư của ông Thắng cho rằng dù VKS nói việc tính toán thiệt hại đã có sự thống nhất giữa nhiều bộ ngành, chuyên gia và được tính toán "chi li từng ngày", song vụ án lại không có hội đồng thẩm định thiệt hại như thường thấy ở các đại án kinh tế.

"Giờ có hội đồng thì bổ đầu khoản 803 tỷ ra, bị cáo mới tâm phục khẩu phục", luật sư nói.

Cho rằng đây là vụ án "thất thoát, lãng phí" chứ không phải tham nhũng, luật sư lập luận các bị cáo không nên phải bồi thường như các vụ án tham nhũng.

"Án tham nhũng thì mới phải bồi thường, khắc phục hậu quả, còn vụ án chỉ thất thoát, lãng phí thì không phải bồi thường", luật sư nêu quan điểm.

Ông cũng thắc mắc khi tất cả bị cáo khác đều được VKS đề nghị mức án dưới khung truy tố, riêng ông Thắng thì không.

Theo luật sư, thân chủ đã ăn năn, chủ động khai hành vi nhận hối lộ 88 tỷ đồng khi chưa bị phát hiện, đồng thời tích cực nộp lại tài sản, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ thêm.

Tuy nhiên, trước đó cơ quan điều tra xác định hành vi nhận hối lộ của ông Thắng bị phát hiện sau khi 10 nhà thầu đồng loạt gửi đơn tố cáo với nội dung bị yêu cầu chi 5% giá trị thanh toán sau khi trúng thầu. Do đó, cơ quan điều tra không xem đây là trường hợp đầu thú.

Kết thúc phần tranh luận, luật sư tiếp tục nhấn mạnh "đây là vụ án thất thoát, lãng phí, không phải án tham nhũng, nhẹ hơn tham nhũng", đồng thời đề nghị HĐXX xem xét mức án "nhân văn hơn" so với mức 30 năm tù mà VKS đề nghị với ông Thắng.