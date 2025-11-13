Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM, tọa lạc tại số 86 – 88 – 92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương đã phong tỏa phía trước, trong khi tổ công tác khác làm việc bên trong.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk.

Sáng nay, lực lượng công an cũng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Đắk Lắk, tại số 69 – 71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và nhận khá đông khách.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM. Ảnh: Phạm Phước Sáng

Được biết, Mailisa được thành lập từ năm 1998 và hiện sở hữu 17 chi nhánh trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước, được đánh giá là một trong những hệ thống thẩm mỹ viện hàng đầu tại Việt Nam. Chủ sở hữu hệ thống này là bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh).