Giả danh công an, 2 thanh niên Hải Phòng thực hiện một loạt vụ cướp

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 1/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) và Công an phường An Dương phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng CSHS để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào ngày 29/8, tại nút giao giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ (thuộc TDP Hoà Nhất, phường An Dương, Hải Phòng), xảy ra sự việc người dân bị đối tượng giả danh công an cướp tài sản. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp với công an các địa phương triển khai lực lượng tập trung điều tra, truy xét nóng các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nêu trên.

Chân dung 2 đối tượng giả danh công an Nguyễn Thành Như, Hoàng Đức Vượng và tang vật thu giữ. Ảnh: Cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được Nguyễn Thành Như (SN 1987, trú tại Tập thể Cá Hộp, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Hoàng Đức Vượng (SN 1987, trú tại Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan gồm: xe mô tô BKS 15AA-858.xx (của bị hại), 18B2-278.68 (xe đối tượng sử dụng); 5 điện thoại di động (3 điện thoại của bị hại, 2 điện thoại của đối tượng).

Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khoá số 8, 2 bộ đàm nhãn hiệu Baofeng, 1 dùi cui điện không nhãn hiệu (tất cả đều là đồ giả và được đối tượng mua trên mạng); 1 băng đỏ thêu chữ "Trực chỉ huy" được các đối tượng đã sử dụng để giả danh lực lượng công an thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận, trước đó vào tối 21/8/2025, cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Như đã thực hiện vụ cướp xe máy nhãn hiệu Honda Lead.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng về tội cướp tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng án.