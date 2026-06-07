Công an trình diễn khí công, võ thuật và bắn súng tại Quảng trường Ngọ Môn

Hội thao diễn ra từ ngày 4 đến 11/6, quy tụ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao đến từ công an các tỉnh, thành phố; các học viện, trường Công an nhân dân cùng các cục nghiệp vụ, bộ tư lệnh trực thuộc Bộ Công an.

Trình diễn khí công, công phá trong chương trình thực binh biểu dương lực lượng

Đây là hoạt động được Bộ Công an tổ chức định kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, điều lệnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Màn trống hội quy mô lớn với sự tham gia của gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Đêm khai mạc diễn ra sôi động với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc như quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, điều khiển ô tô, mô tô nghiệp vụ, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Màn biểu diễn kỵ binh của lực lượng Cảnh sát cơ động

Chương trình còn có sự tham gia của các lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trống hội quy mô lớn với sự tham gia của gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Cùng với đó, màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút đã tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, văn hóa, thân thiện và an toàn đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dânvà du khách trong, ngoài nước.

Biểu diễn võ thuật

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao Công an nhân dân tại Huế

“Trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục, thể thao và liều lĩnh quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, việc tổ chức hội thao quân sự, võ thuật thể thao Công an nhân dân là việc làm thường xuyên, cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.