Công an TPHCM: Bắt giám đốc công ty Bảo Phúc cùng đồng phạm dàn cảnh lừa đảo mua bán bất động sản

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã khẩn trương tiến hành rà soát, nắm tình hình địa bàn, phát hiện: Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, trú tại: 688/53D Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (địa chỉ số 98 - 102 đường 34 phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh) và các đối tượng chủ chốt sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái để chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối về nhà, đất với giá rẻ hơn thị trường trên Website chợ tốt.vn, bất động sản.com, tài khoản TikTok… nhằm mục đích quảng cáo để khách hàng quan tâm, liên hệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan

Sau khi khách hàng từ nhiều địa phương khác nhau (như: TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam…) liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên công ty đưa ra thông tin về nhà, đất quảng cáo đăng trên mạng đã bán hết để dẫn dụ đưa khách lên các xe ô tô 45 chỗ hoặc xe ô tô 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chở khách hàng đi xem nhà, nền đất tại một số xã (Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ) thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ). Tại khu đất, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ dự án phân lô có phối cảnh và các công năng tiện ích xung quanh (dẫn khách hàng đi xem nhà đã xây dựng đẹp, đưa thông tin nhà trọ cho thuê thu lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng đầu tư); bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản và các phương thức thủ đoạn khác để tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin về lợi nhuận đột biến, thúc đẩy khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền đặt cọc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác để khách hàng không tiếp tục mua nhà, đất tại đây nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng.

Nguyễn Hoài Phong và tang vật

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 04 địa điểm gồm: Văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, thu giữ nhiều tài liệu bao gồm các hợp đồng đã công chứng chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến việc kinh doanh bất động sản từ năm 2024 đến 2026; máy vi tính, dữ liệu điện tử, con dấu của các pháp nhân liên quan.

Bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Hoài Phong và các đối tượng liên quan: Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa, Đoàn Ngọc Ngân thực hiện chiếm đoạt tiền đặt cọc của 03 người bị hại số tiền 1,77 tỷ đồng; tài liệu khám xét thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng.

Tài liệu liên quan Cơ quan điều tra thu giữ

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa, Phan Thị Bạch Quế về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Hiện nay, đã làm việc được 28 bị hại và Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) đang tập trung các hoạt động điều tra, truy tìm người bị hại để tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Do đó, Cơ quan CSĐT thông báo đến người dân biết, ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền, liên hệ Cơ quan CSĐT để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT yêu cầu nhân viên, những cá nhân đã từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty khác do các bị can trên lập đến trình diện, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh) để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT khuyến cáo đến các tổ chức và cá nhân:

- Tuyệt đối không vì tâm lý đám đông; không ký bất kỳ giấy tờ đặt cọc hay giao dịch tiền bạc nào khi đang đi tham quan dự án mà chưa kiểm tra kỹ pháp lý.

- Tìm hiểu pháp lý về thửa đất/dự án kỹ trước khi giao dịch,. Liên hệ UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để kiểm tra quy hoạch, thông tin chủ đất, tham khảo giá trước khi quyết định đặt cọc mua bán.

- Cảnh giác với các tổ chức, doanh nghiệp nhiều lần thay đổi tên hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh, thông tin thửa đất ban đầu giới thiệu so với thửa đất các đối tượng giao dịch ký hợp đồng đặt cọc.

- Tỉnh táo trước "giá siêu rẻ". Hãy nhớ rằng không có bất động sản vị trí đắc địa, đầy đủ tiện ích mà giá lại rẻ hơn một nửa so với thị trường chung.

- Nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu thực hiện chiêu trò lừa đảo tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) hoặc Công an cấp xã để được giải quyết.