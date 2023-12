Công an tiếp tục điều tra làm rõ thông tin xung quanh vụ bé 2 tuổi mất tích

Tối 3/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) xác nhận, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến vụ cháu bé Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích bí ẩn.

Cháu Phúc A. hiện đã ổn định sức khỏe và được về nhà chăm sóc sau khi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã mời những người liên quan, những người tìm thấy cháu bé đầu tiên lên viết tường trình để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Để phục vụ điều tra và tìm kiếm cháu bé, trước đó Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã trích xuất dữ liệu từ hàng chục camera an ninh tại khu vực gia đình cháu Đoàn Phúc A. sinh sống cùng với các camera an ninh dọc quốc lộ 1A.

Công an thị xã Hoàng Mai cũng khuyến cáo người dân không bịa đặt thông tin liên quan về vụ việc gây hoang mang cho dư luận.

Ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện cháu Đoàn Phúc A. đã được đưa về nhà chăm sóc. Kết quả cho thấy, cháu Phúc A. khỏe mạnh, bình thường.

Hai ngày qua, rất đông người đến nhà cháu bé để thăm hỏi, chúc mừng gia đình.

Bác sĩ Hồ Trọng Trường - Trạm trưởng Trạm y tế phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) cho hay, thời điểm cháu Đoàn Phúc A. mới được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích, cháu bé này có biểu hiện lạnh, tâm lý hoảng sợ. Trên mặt, người, chân và tay cháu bé có nhiều vết xây xước có thể do cành cây gây ra. Sau khi được sưởi ấm và chăm sóc, cháu Phúc A. ổn định sức khỏe, có thể ăn cháo uống sữa. Tuy nhiên, lúc ngủ cháu bé có biểu hiện giật mình, sợ hãi.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 14h30’ chiều 29/11, cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi) đi theo anh trai 7 tuổi ra trước cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu Phúc A. đâu, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được nên đã trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Những ngày sau đó, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng, cơ quan công an đã tiến hành tìm kiếm cháu bé. Cơ quan công an cũng đã huy động thêm chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm cháu bé.

Khu vực tìm thấy cháu bé cách nhà chỉ hơn 200m. (Ảnh: Trần Lộc).

Được biết, cháu Phúc A. là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Chị Lê Thị Huyền (SN 1993, mẹ cháu Phúc A.) cho hay, gia đình chị làm nông và không có mâu thuẫn gì với ai. Sau khi cháu Phúc A. mất tích, gia đình chị cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi nào về thông tin cháu bé.

Đến 8h25’ sáng 2/12, chị (Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, họ hàng của Phúc A.) cùng 2 người cô lên khu vực đồi sau nhà để tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện cháu bé đang ngồi ở dưới lòng khe cạn nước. Vị trí phát hiện cách nhà chừng hơn 200m. Thời điểm phát hiện, cháu Phúc A. chỉ mặc áo, không mặc quần. Tâm lý cháu Phúc A. hoảng sợ, khóc nhiều.

Vị trí phát hiện cháu bé trước đó đã được mọi người đến tìm kiếm nhưng không phát hiện gì khiến nhiều người đặt nghi vấn.

Điều đặc biệt, những ngày cháu Phúc A. mất tích thời tiết có mưa nhưng khi cháu bé được tìm thấy thì đầu và áo cháu không hề ướt. Thời điểm tìm thấy, sức khỏe cháu bé cũng bình thường dù đã mất tích hơn 2 ngày. Ngoài ra, khu vực khe cạn nước nơi tìm thấy cháu Phúc A. trước đó gia đình và mọi người cũng đã đến tìm kiếm nhưng không phát hiện gì.

