Công an mở rộng điều tra vụ án chồng của Đoàn Di Băng bán kem chống nắng giả

Ngày 11-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Công dụng chỉ đạt hơn 51%

Theo cơ quan chức năng, ngày 29-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền với Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH TMDV VB Group (địa chỉ đường Nguyễn Trãi, TP.HCM).

Hai công ty này hợp tác sản xuất, kinh doanh sản phẩm Hanayuki Sanscreen Body có chỉ số chống nắng SPF 50 ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử SPF 2,4 (dưới 70% công dụng của sản phẩm ghi trên nhãn).

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" để điều tra và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh những người liên quan để đảm bảo điều tra.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thực nghiệm điều tra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: P3- VKS.

Ngày 14-8, Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an có Bản kết luận giám định xác định: Chỉ số chống nắng SPF của 1.390 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body là 25,82, so với chỉ số SPF 50 công bố trên bao bì thì công dụng chính của sản phẩm chỉ đạt mức 51,64%.

Ngày 25-10, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng VKSND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành hoạt động thực nghiệm điều tra và khám nghiệm hiện trường tại Nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm và nước hoa của Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xác định đầy đủ quy trình sản xuất, tang vật và phương tiện sản xuất hàng giả.

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngày 31-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ba bị can gồm: Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Mở rộng điều tra người liên quan

Cơ quan công an xác định, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc cũng là chủ sở hữu, người trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động ký hợp đồng hợp tác sản xuất - kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm chủ.

Từ năm 2021 đến nay, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã sản xuất, gia công tổng cộng 26 loại sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, dầu gội, sữa tắm… theo đơn đặt hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ được cơ quan công an áp giải ra xe. Ảnh: CA.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Suncreen Body được sản xuất sau khi các bên ký kết hợp đồng vào ngày 7-12-2022.

Trong đó, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã sản xuất và cung cấp 8 lô sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Suncreen Body SPF 50 và PA++++ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group với cùng công thức.

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai bán 32.393 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Suncreen Body SPF 50 và PA++++ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tổng trị giá hàng hóa là hơn 3,5 tỉ đồng.

Quá trình sản xuất, kinh doanh, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ không kiểm tra, không kiểm định đối với chỉ số chống nắng (công dụng chính của sản phẩm) nhưng Nguyễn Quốc Vũ vẫn đưa sản phẩm ra thị trường, tổ chức quảng cáo, bán sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body có chỉ số SPF 50 cho khách hàng.

Ba bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo cơ quan chức năng, vụ án trên được dư luận quan tâm do có Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy) là vợ của bị can Nguyễn Quốc Vũ tham gia vào hoạt động quảng bá, phân phối sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body SPF 50 trên các nền tảng xã hội.

Đến nay, Cơ quan điều tra vẫn trong quá trình mở rộng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh những người có liên quan tại vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH TMDV VB Group.