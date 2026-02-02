Công an làm rõ thông tin lan truyền về việc hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết

Ngày 2/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác rà soát, Công an xã Bản Nguyên đã phát hiện tài khoản Facebook "Qu.Đ." đăng tải, chia sẻ một video có nội dung cho rằng mỗi người dân sẽ được nhận 1.000.000 đồng để đón Tết Nguyên đán năm 2026. Video này còn nêu đây là "chủ trương mới của Chính phủ", với gói ngân sách 100.000 tỷ đồng và việc chi trả do chính quyền địa phương thực hiện từ ngày 15 đến 25 tháng Chạp.

Công an xã Bản Nguyên làm việc với Q.L.A.Đ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan chức năng, nội dung video nêu trên chưa được kiểm chứng, không có căn cứ pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiến hành xác minh, Công an xã Bản Nguyên xác định chủ tài khoản Facebook "Qu.Đ." là Q.L.A.Đ. (sinh năm 2008, trú tại Khu 3, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan Công an đã mời Q.L.A.Đ. đến trụ sở để làm việc theo quy định.

Tại buổi làm việc, Q.L.A.Đ. xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook nêu trên, đồng thời thừa nhận đã chia sẻ video có nội dung sai sự thật.

Anh Q.L.A.Đ. cho biết, việc chia sẻ video xuất phát từ nhận thức hạn chế, cho rằng đây là thông tin về chính sách của Nhà nước nên đăng tải để người thân, gia đình cùng biết; không kiểm tra, xác minh nguồn tin và không nhận thức được những hậu quả có thể xảy ra. Người này khẳng định không có mục đích xuyên tạc hay gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua quá trình làm việc, được Công an xã phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, anh Q.L.A.Đ. đã nhận thức rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Anh đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi trang Facebook cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Bản Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ đăng tải, chia sẻ những thông tin có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm chứng. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.