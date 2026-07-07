Ukraine đau đớn nhận "tin dữ" từ đồng minh NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh Anadolu

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Bild ngày 5/7, ông Pistorius giải thích rằng, quyết định của Berlin dưa trên đánh giá rằng, Ukraine hiện đã có khả năng đạt được các mục tiêu quân sự bằng những hệ thống vũ khí do nước này tự phát triển và không còn cần đến tên lửa Taurus do Đức phát triển nữa.

"Tôi không tin rằng Ukraine còn cần tên lửa Taurus nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Theo ông, quân đội Ukraine đang chứng minh năng lực tác chiến bằng các loại vũ khí nội địa.

"Họ đang thể hiện điều đó một cách rất ấn tượng thông qua việc sử dụng UAV tầm xa, tên lửa hành trình và nhiều hệ thống khác. Hiện nay, họ cho thấy hiệu quả và sức mạnh tấn công rất lớn, gây ra những thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng của Nga", ông Pistorius nhận định.

Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus - loại vũ khí dẫn đường chính xác có tầm bắn hơn 500 km, đủ khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố như cầu, hầm chỉ huy ngầm và các công trình phòng thủ được gia cố.

Tuy nhiên, Berlin liên tục từ chối yêu cầu này do lo ngại Ukraine có thể sử dụng Taurus để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm gia tăng nguy cơ Đức bị xem là bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột.

Phát biểu mới của Bộ trưởng Pistorius cho thấy lập trường của Đức vẫn không thay đổi, đồng thời phản ánh đánh giá của Berlin rằng Ukraine đang ngày càng dựa nhiều hơn vào các hệ thống vũ khí do chính nước này phát triển để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa.