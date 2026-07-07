Bí mật kinh hoàng của CIA có nguy cơ bị phơi bày sau hơn 70 năm

Các nghị sĩ tuyên bố sẽ xem xét toàn diện những cáo buộc về việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (CIA) từng tiến hành các thí nghiệm trên người mà không có sự đồng ý của nạn nhân, đồng thời giải mật thêm nhiều tài liệu chưa từng công bố, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 5/6.

MKULTRA là dự án nghiên cứu tối mật và bất hợp pháp về kiểm soát tâm trí do CIA thực hiện giai đoạn 1950-1973. Mục đích của dự án là phát triển các loại thuốc, hóa chất và phương pháp như thôi miên, sốc điện để thao túng trạng thái tinh thần và ép cung các điệp viên hoặc kẻ thù. Minh họa: RT.

Phiên điều trần làm sống dậy chương đen tối nhất của CIA

Phiên điều trần diễn ra ngày 30/6 trước Nhóm chuyên trách về giải mật liên bang của Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Nhóm, nghị sĩ Anna Paulina Luna, gọi những gì bị cáo buộc trong MKULTRA là “tội ác chống lại loài người”.

Bà Luna nhấn mạnh, việc bí mật sử dụng thuốc lên con người, tra tấn tâm lý, biến tù nhân và bệnh nhân thành đối tượng nghiên cứu không tự nguyện là những hành vi nghiêm trọng nhất của thế kỷ XX. Theo bà, các nạn nhân và gia đình họ xứng đáng được biết toàn bộ sự thật cũng như nhận được công lý, trong khi đến nay chưa có cá nhân nào bị kết án hay bồi thường vì những thiệt hại họ gây ra.

Các nỗ lực điều tra đã bị cản trở bởi lệnh của Giám đốc CIA Richard Helms là tiêu hủy tất cả hồ sơ MKULTRA vào năm 1973.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tham gia điều trần lưu ý rằng, đây không phải lần đầu Quốc hội Mỹ đưa ra những cam kết như vậy.

Nhà báo điều tra Tom O’Neill nhắc lại rằng, gần 50 năm trước, Quốc hội cũng từng cam kết xác định danh tính nạn nhân, bồi thường và chăm sóc y tế lâu dài cho họ, nhưng mọi lời hứa cuối cùng đều rơi vào im lặng. Theo ông, nhiều hồ sơ bị tiêu hủy, trong khi số nạn nhân thực sự chưa bao giờ được thống kê đầy đủ.

Các nỗ lực điều tra đã bị cản trở bởi lệnh của Giám đốc CIA Richard Helms là tiêu hủy tất cả hồ sơ MKULTRA vào năm 1973.

Nghị sĩ Anna Paulina Luna – Chủ tịch Nhóm chuyên trách về giải mật liên bang của Quốc hội Mỹ. Ảnh: GOP Oversight.

Những bản thiết kế rùng mình về kiểm soát tâm trí con người

Tại phiên điều trần, ông O’Neill trình bày nhiều bức thư trao đổi giữa bác sĩ tâm thần Louis Jolyon West và Sidney Gottlieb - người được xem là kiến trúc sư của MKULTRA.

Sidney Gottlieb là một nhà hóa học và là tiến sĩ người Mỹ, được mệnh danh là “phù thủy đen” của CIA. Ông là người điều hành chương trình thao túng và kiểm soát tâm trí tuyệt mật mang tên MKULTRA trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông đứng đầu bộ phận hóa chất của CIA; mục tiêu của ông là tìm cách xóa bỏ và viết lại ký ức, điều khiển hành vi con người nhằm cạnh tranh với Liên Xô.

Ông Sidney Gottlieb - người điều hành chương trình thao túng và kiểm soát tâm trí tuyệt mật mang tên MKULTRA trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ảnh: AP.

Theo ông O’Neill, các bức thư giữa bác sĩ West và ông Gottlieb cho thấy chương trình không đơn thuần là chuỗi thử nghiệm thất bại như CIA từng khẳng định, mà là một kế hoạch bài bản nhằm thao túng tâm trí con người.

Những đề xuất của bác sĩ West bao gồm việc thử nghiệm trên binh sĩ, bệnh nhân tâm thần, tù nhân và các “đối tượng đặc biệt” do CIA lựa chọn. Các phương pháp được đề cập trải rộng từ sử dụng ma túy tổng hợp cực mạnh LSD, thôi miên đến tạo trạng thái mất trí nhớ, rối loạn nhận thức, cấy ký ức giả và thay đổi niềm tin hoặc lòng trung thành của con người.

Theo nhà báo O’Neill, mục tiêu cuối cùng không chỉ là khai thác thông tin mà còn phát triển khả năng lập trình hành vi của đối tượng mà họ không hề hay biết. Ông cho rằng nội dung các tài liệu giống như “một trang sổ nghiên cứu của bác sĩ phát xít Josef Mengele”.

Bác sĩ tâm thần Louis Jolyon West (phải) có liên quan dự án tuyệt mật MKULTRA. Ảnh: AP.

Một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất được ông O’Neill nhắc đến là Jimmy Shaver - cựu quân nhân Không quân Mỹ bị kết án tử hình sau khi đột nhiên bắt cóc, hiếp dâm và sát hại một bé gái ba tuổi. Trước đó, Shaver không có tiền án, tiền sự bạo lực nào.

Theo ông O’Neill, trước khi xảy ra vụ án, Shaver từng điều trị chứng đau nửa đầu tại bệnh viện nơi bác sĩ West phụ trách khoa tâm thần. Sau khi bị bắt, người này liên tục khẳng định không nhớ bất cứ điều gì về vụ giết người cho đến ngày bị hành quyết.

O’Neill không khẳng định đây là bằng chứng CIA kiểm soát tâm trí thành công, nhưng cho rằng sự trùng hợp giữa các triệu chứng mất trí nhớ của Shaver với nội dung các thí nghiệm mà bác sĩ West đề xuất là điều đáng để điều tra sâu hơn.

Nhà báo điều tra Tom O’Neill. Ảnh: Gop Oversight.

Liệu MKULTRA đã kết thúc hay chỉ đổi sang hình thức mới?

Nhà báo-nhà sử học Stephen Kinzer, tác giả cuốn sách về ông Sidney Gottlieb, cho rằng điều đáng lo ngại nhất không chỉ là những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Lạnh mà còn là khả năng chương trình có thể đã tiến hóa cùng công nghệ hiện đại.

Theo ông Kinzer, mục tiêu cốt lõi của MKULTRA là phá hủy ý thức hiện có của một con người trước khi tìm cách tạo dựng một “tâm trí mới”. Các thí nghiệm từng diễn ra tại nhà tù, bệnh viện tâm thần, trường đại học, nhà chứa và nhiều cơ sở bí mật của CIA.

Ông cho biết, các nạn nhân bị coi là “những người có thể hy sinh”, trong khi đến nay vẫn không ai biết chính xác bao nhiêu người từng bị đưa vào chương trình hoặc đã thiệt mạng.

Nhà báo-nhà sử học Stephen Kinzer cho rằng điều đáng lo ngại nhất không chỉ là những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Lạnh mà còn là khả năng chương trình MKULTRA có thể đã tiến hóa cùng công nghệ hiện đại như AI... Ảnh: GOP Oversight.

Ông Kinzer cũng nhắc lại vụ việc nhà khoa học Frank Olson, người được cho là đã tử vong sau khi phản đối MKULTRA. Dù hồ sơ chính thức kết luận ông Olson tự sát bằng cách nhảy từ cửa sổ khách sạn, nhiều người đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết này.

Theo ông Kinzer, dù MKULTRA chính thức chấm dứt năm 1963 và ông Gottlieb từng kết luận “không tồn tại kiểm soát tâm trí”, sự phát triển vượt bậc của khoa học thần kinh, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số khiến câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu các cơ quan tình báo có đang sở hữu những công cụ mà cách đây nhiều thập kỷ họ chưa thể tưởng tượng.

Ông Kinzer cảnh báo Quốc hội không chỉ nên điều tra lịch sử mà còn phải xem xét khả năng một “phiên bản MKULTRA của thế kỷ XXI” đang tồn tại dưới hình thức khác.

Nhà khoa học Frank Olson phản đối dự án MKULTRA được kết luận là tử vong do tự sát dù cái chết của ông còn nhiều nghi vấn. Ảnh: Wikipedia.