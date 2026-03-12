Cảnh báo hoạt động lừa đảo mê tín dị đoan, xem bói, dâng sao giải hạn đầu năm

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua hoạt động mê tín dị đoan, xem bói, dâng sao giải hạn đầu năm.

Theo đó, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu xem bói, giải hạn, cầu tài lộc của một bộ phận người dân trong dịp đầu năm, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… để quảng bá các dịch vụ tâm linh (xem bói online, giải hạn, gọi vong, làm lễ cầu tài lộc, cắt duyên âm, bán bùa may mắn, vật phẩm phong thủy…) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội tự xưng là thầy bói, cô đồng, thầy phong thủy có khả năng xem trước vận hạn, giải hạn, thay đổi vận mệnh. Để tạo lòng tin, đối tượng đăng tải các hình ảnh, video dàn dựng, chia sẻ các câu chuyện xem bói chính xác, được khách hàng phản hồi tốt hoặc thuê người bình luận khen ngợi.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua hoạt động mê tín dị đoan, xem bói, dâng sao giải hạn đầu năm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ngày, tháng, năm sinh, hình ảnh… rồi đưa ra những lời phán về vận hạn, tai ương hoặc chuyện tình duyên, công việc không thuận lợi nhằm gây tâm lý lo lắng.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền để "làm lễ giải hạn", "cúng sao", "mở cung tài lộc", "trả lễ", "mua bùa hộ mệnh", với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Nhiều trường hợp, sau khi chuyển tiền lần đầu, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như: lễ chưa đủ, phải làm thêm nghi lễ hoặc "vận hạn nặng" để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các đối tượng sẽ chặn liên lạc. Đây là hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với người dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động quảng cáo xem bói, giải hạn, làm lễ tâm linh trên mạng xã hội. Không tin vào những lời quảng cáo về việc có thể thay đổi vận mệnh, giải hạn, cầu tài lộc bằng các hình thức mê tín dị đoan.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng "thầy bói", "thầy phong thủy", "cô đồng" trên mạng xã hội. Khi phát hiện các trang mạng, tài khoản có dấu hiệu lừa đảo hoặc khi trở thành nạn nhân của các hành vi trên, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.