Công an Đà Nẵng tung quân ứng cứu, tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt

Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tế bánh mì, mì tôm, nước uống cho người dân các khu vực bị ngập thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Trong khi đó, Công an quận Thanh Khê đã huy động 100% quân số ứng trực với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn khu vực phụ trách. Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Thanh Khê đã di dời được 43 hộ dân, 85 người dân ra khỏi vị trí ngập về trú ngụ tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trụ sở ủy ban phường.

Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo công an 10 phường nắm tình hình địa bàn, khu vực quản lý, sẵn sàng cứu giúp nhân dân, phòng tránh những nguy cơ ngập lụt ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản của bà con.

Xác định, đây là thời điểm người dân cần đến lực lượng công an nhất nên mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đều động viên nhau vượt qua khó khăn, vất vả của thời tiết, diễn biến mưa lụt để cùng sát cánh, giúp bà con an toàn vượt qua thời điểm ngặt nghèo.

Lúc 9h30 ngày 14/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, di chuyển 2 hộ dân (với 4 người lớn, 1 trẻ em) tại địa chỉ K342/64 Hoàng Văn Thái đến nơi an toàn.

Các cán bộ chiến sĩ vào tận nhà đưa từng người già trẻ nhỏ rời khỏi vùng ngập lụt.

Băng mình giữa dòng nước chảy xiết để đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Các cán bộ chiến sĩ công an giúp một em nhỏ di chuyển ra khỏi vùng ngập sâu ở quận Liên Chiểu.

Phòng Cảnh sát cơ động mua bánh mì, mì tôm, nước suối và huy động thêm lực lượng đến tổ 129 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để hỗ trợ người dân bị ngập.

Công tác di dời người ra khỏi các vùng ngập sâu vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai.

Theo dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trên địa bàn Đà Nẵng trong những ngày tới, nguy cơ ngập lụt vẫn có thể kéo dài. Chính quyền thành phố Đà Nẵng và các lực lượng trong đó có lực lượng công an, quân đội đang nỗ lực hết mình để kịp thời ứng cứu người dân tại các vùng trũng, thấp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]