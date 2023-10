Lần đầu tiên trong lịch sử: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 tại Huế - Đà Nẵng vì mưa lớn

Mưa lớn diễn ra ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trong nhiều ngày qua, đỉnh điểm từ chiều 12/10, dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chỉ tính riêng từ 19h ngày 13/10 đến 8h ngày 14/10 có nơi mưa trên 250mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253.2mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339.4mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 257.8mm.

Dự báo từ ngày 14/10 đến sáng 16/10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm. Khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo nhiều ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu mưa rất lớn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực phía Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai hôm nay có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, giai đoạn từ ngày 16-17/10, do tác động của vùng áp thấp gần bờ kết hợp nhiễu động gió Đông nên khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ hôm nay (14/10) đến ngày 17/10, trên các sông ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-8m, hạ lưu từ 1-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ3, hạ lưu sông La dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Bản đồ cảnh báo sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (nâng một cấp so với ngày hôm qua) ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế do mưa lớn.

Tỉnh Quảng Nam hứng chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hứng chịu rủi ro thiên tai cấp 2, Hà Tĩnh cấp 1.

Theo quy định của Việt Nam, rủi ro thiên tai gần 5 cấp, trong đó cấp 3 là rủi ro thiên tai lớn, cấp 4 là rủi ro thiên tai rất lớn, cấp 5 là mức thảm họa thiên tai.

Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: Dự báo lượng mưa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24 giờ kéo dài trên 4 ngày ở khu vực trung du, vùng núi trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau. Dự báo lượng mưa trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 ngày ở khu vực trung du, vùng núi hoặc kéo dài trên 4 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau.

