Cơ quan khí tượng thông tin mới nhất về vị trí của bão số 4 Noru, cảnh báo nguy hiểm

Bão số 4 Noru đổ bộ vào miền Trung sáng sớm nay đang gây mưa to, gió giật mạnh nhiều nơi.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 Noru vẫn đang ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7; A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 7h sáng 28/9, một số nơi trên 230mm như Hà Tĩnh: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 360mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 627.4mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 263.6mm, Lý Sơn 337mm, Đăk Choong (KonTum) 256.4mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong hôm nay (28/9), khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

