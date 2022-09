Những “công nhân môi trường” đặc biệt sau bão Noru

Gác lại nỗi lo của gia đình khi bão Noru đổ bộ vào đất liền, các cán bộ chiến sỹ công an Quảng Ngãi thức trắng đêm, thay phiên nhau dọn đường...

Hiệu lệnh từ con tim

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cắt dọn cây xanh ngã đổ trên đường sau bão số 4

Từ mờ sáng 28/9, khi bão số 4 (bão Noru) vừa tan, người người còn đang ngái ngủ sau một đêm “canh bão”, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sơn Tây đã lên đường, trực chỉ những địa điểm cây ngã đổ để tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.

Từng nhóm các cán bộ chiến sỹ chia nhau từng đoạn, tuyến và thay phiên xử lý những điểm tắc nghẽn trên các trục đường. Cứ thế, khi trời hừng sáng, những đoạn tuyến đường chính trên địa bàn huyện miền núi này trở nên thông thoáng trở lại như trước khi bão vào.

Để bảo đảm giao thông thông suốt sau bão số 4 một cách nhanh nhất, đơn vị đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động dùng cưa giải tỏa cây xanh ngã đổ chắn ngang trên các tuyến đường, nhất là các tuyến chính có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bất chấp mưa gió, làm việc xuyên đêm. Đến trưa ngày 28/9, hàng loạt cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch thuộc địa bàn tỉnh đã được thu dọn, giao thông trở lại bình thường. Thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Công an huyện Sơn Tây, Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng cho biết, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ bình yên cho các xóm làng nơi rẻo cao, thì trước, trong và sau bão số 4, đơn vị luôn xác định túc trực quân số 100% và sẵn sàng lao vào các điểm nóng để ứng cứu, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi có sự cố bất trắc xảy ra.

“Việc phát quang, cắt dọn cây xanh ngã đổ trên đường không phải là nhiệm vụ của ngành, song vì những tuyến đường thông suốt và đảm bảo an toàn cho người dân nên chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của mình. Nhờ vậy, đến chiều cùng ngày các tuyến giao thông đường tỉnh, đường Đông Trường Sơn, đường huyện và liên xã có cây xanh ngã đổ gây ách tắc đã được thu dọn sạch sẽ”, Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng cho hay.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh cũng có nhiều vị trí cây xanh ngã đổ khiến giao thông tắc nghẽn. Công an huyện Sơn Tịnh đã huy động 13 tổ với 72 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4. Đến chiều 28/9, hơn 40 tuyến đường trên địa bàn đã thông tuyến an toàn, hàng trăm cây xanh đổ đã được cắt dọn dạch sẽ.

Dẫu mệt nhọc và vất vả khi phải ôm cưa cắt cây, hốt dọn tàn nhánh và thu gom những điểm sạt lở nhỏ chắn ngang đường nhưng trên gương mặt các chiến sỹ đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Gác việc riêng, vì nhân dân phục vụ

Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh Nguyễn Văn Đồng cùng cán bộ, chiến sĩ lợp lại mái nhà cho bà Nhung sau bão số 4

Không chỉ ra quân từ khi trời chưa hửng sáng để cắt cây dọn cành, trả lại đường đi thông thoáng, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sơn Tịnh còn xắn tay lợp lại mái nhà cho gia đình bà Bùi Thị Thùy Nhung (63 tuổi), ở xóm 5, thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, bị tốc mái. Đến chiều 28/9, mái nhà đã được lợp xong, giúp gia đình có nơi ở ổn định sau bão Noru.

Nhìn ngôi nhà được lợp mới khang trang trở lại sau một đêm màn trời chiếu đất, bà Nhung xúc động: “Khi bão tan, từ nơi trú tránh trở về, tôi không thể tin vào mắt khi căn nhà vốn lành lặn đã tan hoang sau một đêm. Không có các chiến sỹ giúp tôi không biết đến khi nào mới có lại nhà để ở”.

Còn với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ khuya 27/9 đến trưa ngày 28/9, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức thu dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Dẫu gia đình một số cán bộ, chiến sỹ cũng bị ảnh hưởng nặng do bão gây ra, song họ sẵn sàng gác việc riêng để xông vào những nơi người dân cần.

Gió bão mạnh khiến cây xanh hai bên các tuyến đường, nhất là tuyến QL24B từ Quảng Ngãi đi Sơn Hà và QL24C (tuyến đường Võ Văn Kiệt), nối từ vòng xoay Bình Long đi cảng Dung Quất ngã đổ khá nhiều, gây ách tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi các “công nhân đặc biệt” vào cuộc, những tuyến đường trên đã trở nên thông thoáng.

