TPHCM: 5 giờ truy nóng thanh niên chạy xe Exciter cướp giật iPhone của bé gái 4 tuổi

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Đề (sinh năm 1987, thường trú ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 50 ngày 13/7, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của chị L.T.H.P (sinh năm 2003, thường trú ấp Vĩnh Tiến, xã Phước Hòa) về việc xảy ra vụ cướp giật tài sản tại một quán cơm trên đường ĐT741, thuộc ấp Nước Vàng, xã Phú Giáo.

Đối tượng Đặng Văn Đề bị bắt giữ

Chị P. cho biết, trong lúc đang phụ bán cơm tại quán thì nghe tiếng con gái là cháu V. (4 tuổi) la khóc. Khi chạy đến kiểm tra, chị phát hiện một thanh niên mặc áo thun màu trắng, điều khiển xe mô tô màu trắng kiểu dáng Exciter nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kiểm tra lại, chị phát hiện chiếc điện thoại di động iPhone 14 Pro màu tím mà cháu V. đang cầm chơi đã bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát hệ thống camera, xác minh đặc điểm nhận dạng của đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, phối hợp phong tỏa các hướng di chuyển.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ 5 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã xác định, truy bắt thành công đối tượng gây án là Đặng Văn Đề.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Đề đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật chiếc điện thoại của cháu K.L.B.V.

Lực lượng công an đã thu hồi tài sản bị cướp, đồng thời tạm giữ phương tiện gây án là xe mô tô hiệu Exciter biển kiểm soát 83AA-420.62. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.HCM điều tra, làm rõ.