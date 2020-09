Cô gái bị chủ quán nướng bắt quỳ gối ở Bắc Ninh có hành động bất ngờ

Theo chị H. có thể sang tuần toà án sẽ đưa chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ra xét xử.

Chị H. bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối xin lỗi.

Liên quan đến sự việc chủ quán ăn nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi, chiều 13/9, trao đổi với PV, chị D.T.H. (SN 1993, ở Yên Mô, Ninh Bình) cho biết, chị vừa mới quay trở lại công việc bán hàng hải sản được 3 ngày.

Tuy nhiên, chị chỉ bán trong cửa hàng, vẫn không dám đi ra đường giao hàng như trước bởi vẫn sợ hãi.

“Hiện giờ em trai tôi phải phụ giúp tôi đi giao hàng cho khách. Công việc của tôi vẫn chưa được như trước, chưa ổn định”, chị H. nói.

Theo chị H., cuộc sống của chị không còn được vui vẻ như trước. Tâm lý chị vẫn hoảng sợ, nhiều lúc khi ngủ chị vẫn nằm mơ đến việc bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối, quát mắng.

“Hiện giờ tôi vẫn sợ hãi, ít đi ra đường. Tôi có đi gặp chuyên gia tâm lý, họ nhận định tôi có biểu hiện sang chấn tâm lý”, chị H. kể.

Vợ chủ quán Nhắng nướng đến xin lỗi chị H. 2 lần.

Chị H. cũng cho biết thêm, từ khi xảy ra sự việc, vợ chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện có đến tìm gặp chị 2 lần để xin lỗi. Chị H. bảo, chị không muốn gây thù oán với ai, vợ chồng chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện biết sai, nhận lỗi thành tâm chị sẵn sàng làm đơn xin giảm án cho chủ quán nướng.

Ngoài ra, chị H, cũng mong muốn xét xử vụ án này công khai vì những yêu quý chị có quyền được biết về vụ án này. Hiện chị H., mới đưa con quay trở lại Bắc Ninh để tiếp tục học tập.

“Có thể sang tuần sẽ đưa vụ án này ra xét xử. Vợ chủ quán nướng cũng thành tâm đến xin lỗi, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Thiện”, chị H. nói.

Trước đó, tối 17/8, chị H đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, phát hiện trong thức ăn có sán lợn, chị H. đã chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” với nội dung đồ ăn của quán có sán.

Khi thấy bài đăng trên, Nguyễn Văn Thiện (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) đã nhờ bạn bè tìm, hẹn chị H. đến quán để nói chuyện. Biết thông tin chủ quán tìm mình, tối 18/8, chị H. đã chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.

Khi chị H. đến, Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị H. phải xin lỗi, yêu cầu gỡ bài đăng trên trang Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” nội dung đồ ăn của quán Nhắng nướng Hiền Thiện có sán và phải đăng lại bài đính chính với nội dung quán phục vụ tốt.

Quá trình xảy ra sự việc, Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook nickname “Nhắng nướng Hiền Thiện”. Sau khi quay phát trực tiếp xong, Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Trước đó lực lượng chức năng đã đến kiểm tra quán Nhắng nướng Hiền Thiện.

Tại cơ quan Công an, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 19/8, Công an TP.Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thiện về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngày 21/8, Công an TP.Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.

Vân là nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), được xác định là đồng phạm với Thiện.

Ngày 7/9, VKS Nhân dân TP.Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Thiện và Vân ra trước TAND TP.Bắc Ninh để xét xử các bị can này về tội “Làm nhục người khác”.

