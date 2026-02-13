Vụ một học sinh bị khóa cửa trong lớp ở Sơn La: Xử lý nhiều cá nhân thông tin sai sự thật

Liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, ngày 13/2, Công an xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh, xử lý đối với một số cá nhân có hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Theo xác minh ban đầu, chiều tối 10/2, do sơ suất của giáo viên trong quá trình kiểm tra lớp học trước khi ra về, một học sinh bị khóa cửa ở lại trong lớp tại điểm trường Lầu Tòng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, UBND xã, Công an xã và các đơn vị liên quan đã kịp thời có mặt để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cơ quan Công an xử lý các trường hợp đăng tải, phát ngôn không đúng sự thật liên quan đến vụ việc tại điểm trường Lầu Tòng. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, phát trực tiếp nội dung liên quan. Đáng chú ý, có trường hợp không có mặt tại hiện trường, không tham gia giải quyết vụ việc nhưng vẫn tham gia bình luận, trả lời bình luận, đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật. Một số cá nhân có mặt tại lớp học đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm uy tín, danh dự của Đoàn công tác và các cơ quan, đơn vị liên quan, ảnh hưởng đến quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Công an xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh, mời làm việc đối với bà Q.T.K (SN 2007), ông L.V.C (SN 1990), ông Q.V.S (SN 1984) và ông Q.V.H (SN 1990), đều trú tại địa bàn xã Nậm Lầu. Tại cơ quan Công an, các cá nhân trên đã thừa nhận hành vi tham gia bình luận, đăng tải thông tin không đúng sự thật; phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội; nhận thức rõ hành vi của mình vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Các trường hợp trên đã chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm; viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải nội dung xin lỗi công khai trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Công an xã Nậm Lầu yêu cầu các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành cam kết; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội và quy chuẩn phát ngôn.