Sắp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình

Chiều 12/6, UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với Bệnh viện Bạch Mai về kế hoạch đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tại Ninh Bình vào hoạt động trong giai đoạn 2026-2027.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phan Hiếu)

Tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cơ sở 2 đặt tại phường Liêm Tuyền đã được đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ giai đoạn đầu như máy siêu âm, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp CT... Sau khi vận hành ổn định, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, đồng bộ dữ liệu với cơ sở 1 và đầu tư nhiều thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới như phòng mổ hybrid, hệ thống phẫu thuật robot, máy chụp điện toán Proton.

Bệnh viện Bạch Mai hiện có gần 5.000 cán bộ, y bác sĩ, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân nội trú và 7.000 lượt khám ngoại trú.

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ có 1.288 cán bộ, nhân viên, triển khai 11.147 kỹ thuật, thủ thuật thuộc 36 chuyên khoa. Cơ sở này được định hướng phát triển đồng bộ với cơ sở 1, bảo đảm chất lượng chuyên môn của bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao. Đội ngũ y bác sĩ sẽ được luân phiên giữa hai cơ sở, đồng thời tiếp tục đào tạo thêm bác sĩ nội trú và điều dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Dự kiến, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2026. Nhân dịp này, bệnh viện sẽ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, người có công; mở các lớp đào tạo về cấp cứu ngừng tuần hoàn, chăm sóc người bệnh, quản lý chất lượng cho cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận, đồng thời thực hiện hội chẩn chuyên môn trực tiếp.

Cùng với dự án bệnh viện, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai giai đoạn I cũng đang được triển khai tại Ninh Bình với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 9/2027. Nhà trường được định hướng trở thành trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao khu vực Bắc Bộ với quy mô từ 5.000-6.000 sinh viên vào năm 2030, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Bạch Mai kiến nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nhà ở dành cho cán bộ, nhân viên; hỗ trợ phương án đưa đón nhân viên y tế từ ga Phủ Lý đến cơ sở 2; bảo đảm hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đẩy nhanh công tác nghiệm thu công trình.

Về phía địa phương, Sở Y tế Ninh Bình đề xuất tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai trong chuyển giao kỹ thuật, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, hội chẩn từ xa, chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, nghiên cứu khoa học và xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.