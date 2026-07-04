Đưa hàng nghìn người từ đảo vào bờ tránh bão Maysak

Trong tối 3/7, Đồn Biên phòng Cô Tô phát tín hiệu pháo hiệu cảnh báo, phối hợp cùng chính quyền rà soát, kiểm đếm phương tiện. Đến nay, 452 tàu thuyền và 33 nhà bè tại đặc khu đã di chuyển vào vị trí tránh trú. 45 nhà yếu được gia cố.

Đặc khu đã đưa 3.147 người về đất liền, 2.011 khách còn lại được hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn tại nơi lưu trú. Khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ, máy phát điện, áo phao được huy động sẵn sàng xử lý tình huống.

Đồn Biên phòng Cô Tô phát tín hiệu pháo hiệu cảnh báo, phối hợp cùng chính quyền rà soát, kiểm đếm phương tiện. Ảnh: Thu Báu

Trước đó, lực lượng chức năng ở Cô Tô đã cứu sống 7 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn do giông lốc trên biển vào rạng sáng 3/7.

Người dân và du khách lên tàu rời khỏi đảo Cô Tô. Ảnh: Thu Báu

Tại Vân Đồn, UBND đặc khu họp chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với 27 trưởng thôn, khu kiểm đếm phương tiện, rà soát lồng bè nuôi trồng thủy sản của 102 doanh nghiệp, hợp tác xã. Chính quyền yêu cầu di dời người trên các nhà bè vào bờ, không để người ở lại khi bão đổ bộ.

Đến chiều tối 3/7, 1.348 tàu cá và phương tiện vận tải tại Vân Đồn đã vào nơi neo đậu. 829 trong tổng số 3.950 người đã di chuyển vào vị trí an toàn. Địa phương tiếp tục di dời số người còn lại.

Đối với 3.321 khách du lịch tại các tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, chính quyền thông báo diễn biến bão và khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn tại nơi lưu trú.

Người dân ở bãi biển Hồng Vàn, đặc khu Cô Tô thu dọn tài sản trước khi bão về. Ảnh: Thu Báu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão vào vịnh Bắc Bộ và bắt đầu ảnh hưởng khu vực đất liền từ trưa 4/7.

Theo kịch bản có xác suất cao nhất, vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4 m. Từ trưa 4/7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-3 m kết hợp nước dâng 0,2-0,4 m có thể gây ngập cục bộ tại các cửa sông và vùng trũng thấp ven biển.