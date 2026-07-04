Bão số 1 đi vào Vịnh Bắc Bộ, 3 tác động mạnh của bão cần đặc biệt lưu ý

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (3/7) bão số 1 đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 4 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Vị trí bão số 1 lúc sáng nay trên Vịnh Bắc Bộ.

Dự kiến đến 16 giờ ngày 4/7, tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h, tâm bão nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tại vị trí khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên vẫn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, đi sâu vào khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tại vị trí khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông. Hệ thống này suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Trong thời gian này, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng vẫn được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên biển, khu vực chịu tác động trên vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Nguy cơ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ trưa chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Tác động do mưa lớn là khu vực

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu tác động lớn của mư lũ. Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.