Chuyên gia dự báo thời điểm bão số 4 Noru đổ bộ vào miền Trung

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 17:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bão số 4 Noru gió giật cấp 15 khả năng vẫn còn mạnh thêm, tốc độ di chuyển nhanh hướng về phía đất liền các tỉnh Trung Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Chiều nay (26/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về cơn bão số 4 Noru đang hướng vào đất liền.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), hồi 16 giờ chiều nay (26/9), bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 27/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 320km, cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

“Nhận định khoảng sáng đến trưa ngày 28/9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan”, ông Hưởng cho hay.

Cũng trong chiều 26/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã thêm Thừa Thiên Huế vào nhóm rủi ro thiên tai cấp độ 4 (màu đỏ). Như vậy, 5 tỉnh thuộc nhóm rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cấp 3 (màu da cam) cho các tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều 27/9 đến ngày 28/9 ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên xảy ra mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ 28-30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Khả năng xảy ra lũ được chia làm 2 kịch bản:

Kịch bản mưa lớn 250-350mm: Các Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn (Quảng Nam) và các sông ở Phú Yên lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2; sông Vu Gia (Quảng Nam).

Sông Vu Gia (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên BĐ3.

Kịch bản mưa lớn trên 400mm:

Đỉnh lũ trên các ông ở khu vực Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt.

